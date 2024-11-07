Ветер снес часть крыши и забор у разрушенного общежития на Нариманова в Ростове

Днем 7 ноября жители Ростова-на-Дону, проезжавшие мимо аварийного здания, расположенного по адресу улица Нариманова, 72/3, заметили, что дом разрушился еще больше. Из-за сильного ветра развалился забор и частично оторвало обшивку крыши. На видео заметно, что теперь с верхушки здания свисает огромный кусок кровельного материала.