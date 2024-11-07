Ветер снес часть крыши и забор у разрушенного общежития на Нариманова в Ростове

Posted 7 ноября, 13:10
Published 7 ноября, 13:10
Modified 7 ноября, 13:12
Updated 7 ноября, 13:12
Днем 7 ноября жители Ростова-на-Дону, проезжавшие мимо аварийного здания, расположенного по адресу улица Нариманова, 72/3, заметили, что дом разрушился еще больше. Из-за сильного ветра развалился забор и частично оторвало обшивку крыши. На видео заметно, что теперь с верхушки здания свисает огромный кусок кровельного материала.
Ростовчане недовольны тем, что здание продолжает приносить неудобства: «Теперь рядом с этим домом еще опаснее находиться».
Напомним, что ранее власти Ростова объявили о том, что обрушившийся дом на Нариманова снесут только в 2025 году.