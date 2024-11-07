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Posted 7 ноября, 13:10

Published 7 ноября, 13:10

Modified 7 ноября, 13:12

Updated 7 ноября, 13:12

У аварийного дома на Нариманова 72/3 оторвалась крыша в Ростове-на-Дону

Ветер снес часть крыши и забор у разрушенного общежития на Нариманова в Ростове

7 ноября 2024, 13:10
Фото: Видео тг-канал don_mash. фото, видео rostovgazeta.ru. У аварийного дома на Нариманова 72/3 оторвалась крыша в Ростове-на-Дону
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Обрушение дома на Нариманова в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону штормовой ветер снес забор, разбросал металлические листы по улице и оторвал часть крыши у разрушенного общежития на Нариманова 72/3, видео очевидцев опубликовал Don Mash.

Днем 7 ноября жители Ростова-на-Дону, проезжавшие мимо аварийного здания, расположенного по адресу улица Нариманова, 72/3, заметили, что дом разрушился еще больше. Из-за сильного ветра развалился забор и частично оторвало обшивку крыши. На видео заметно, что теперь с верхушки здания свисает огромный кусок кровельного материала.

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Ростовчане недовольны тем, что здание продолжает приносить неудобства: «Теперь рядом с этим домом еще опаснее находиться».

Напомним, что ранее власти Ростова объявили о том, что обрушившийся дом на Нариманова снесут только в 2025 году.

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