rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 05:50

Published 7 ноября, 05:50

Modified 7 ноября, 05:56

Updated 7 ноября, 05:56

Вой сирены разбудил жителей Ростова в ночь на 7 ноября

Вой тревожной сирены перебудил жителей Ростова в ночь на 7 ноября

7 ноября 2024, 05:50
Фото: Изображение Midjourney. Вой сирены разбудил жителей Ростова в ночь на 7 ноября
Воздушная тревога сработала в Ростове-на-Дону. Звук сирены попал на запись видео, снятого одним из местных жителей в ночь на 7 ноября.

Кадры появились в telegram-канале «Это Ростов новости». По словам автора видео, сирена завыла в микрорайоне Военвед. В комментариях горожане добавили, что аналогичная ситуация наблюдается и в центре донской столицы.

Завод из Таганрога обвинили в ущербе гособоронзаказу в период СВО 470 млн рублей
Узнать подробнее

Некоторые предположили, что причиной воздушной тревоги стала очередная атака беспилотников. Однако по данным Минобороны РФ, дроны над Ростовской областью не летели в эту ночь. Единственные два беспилотника уничтожили над соседним регионом — Воронежской областью.

Видео: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/70921
. Вой сирены разбудил жителей Ростова в ночь на 7 ноября

Пару дней назад, 5 ноября, жители донской столицы сообщали о грохоте, похожем на взрыв. В тот раз официальные ведомства не прокомментировали информацию. Вероятно, источником звука был самолет.

Читайте также:
Сигнал воздушной тревоги перебудил жителей Ростова в ночь на 10 сентябряВ Ростове-на-Дону сработали тревожные сирены«Дети просыпались!»: тревожная сирена трижды будила жителей Ростова ночью 6 октября
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Сирена#Минобороны РФ#Центр#Воронежская область#Воздушная тревога#Атака беспилотников#Доны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика