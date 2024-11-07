Вой тревожной сирены перебудил жителей Ростова в ночь на 7 ноября

Некоторые предположили, что причиной воздушной тревоги стала очередная атака беспилотников. Однако по данным Минобороны РФ, дроны над Ростовской областью не летели в эту ночь. Единственные два беспилотника уничтожили над соседним регионом — Воронежской областью.