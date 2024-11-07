Вой тревожной сирены перебудил жителей Ростова в ночь на 7 ноября

Posted 7 ноября, 05:50
Published 7 ноября, 05:50
Modified 7 ноября, 05:56
Updated 7 ноября, 05:56
Кадры появились в telegram-канале «Это Ростов новости». По словам автора видео, сирена завыла в микрорайоне Военвед. В комментариях горожане добавили, что аналогичная ситуация наблюдается и в центре донской столицы.
Некоторые предположили, что причиной воздушной тревоги стала очередная атака беспилотников. Однако по данным Минобороны РФ, дроны над Ростовской областью не летели в эту ночь. Единственные два беспилотника уничтожили над соседним регионом — Воронежской областью.
Пару дней назад, 5 ноября, жители донской столицы сообщали о грохоте, похожем на взрыв. В тот раз официальные ведомства не прокомментировали информацию. Вероятно, источником звука был самолет.