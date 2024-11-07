Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, чего ждать от его работы

Posted 7 ноября, 10:20
Published 7 ноября, 10:20
Modified 7 ноября, 10:22
Updated 7 ноября, 10:22
По словам врио главы региона, в первую очередь он планирует познакомиться с коллективом, с правительством и его структурой.
— Кого-то я знаю, с кем-то мы пересекались все эти годы, и будем знакомиться заново, — сказал Юрий Слюсарь.
Отдельно он отметил планы на вечер. По словам врио губернатора, он намерен заехать домой и поесть у мамы борща.
Юрий Слюсарь — коренной ростовчанин. После школы он поступил в МГУ, затем окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Многие годы он приезжал в донскую столицу погостить, а теперь 50-летний экс-руководитель ОАК вернулся в качестве врио главы региона.