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Posted 7 ноября, 10:20

Published 7 ноября, 10:20

Modified 7 ноября, 10:22

Updated 7 ноября, 10:22

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, чего ждать от его работы

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, чего ждать от его работы

7 ноября 2024, 10:20
Фото: ОАК. Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, чего ждать от его работы

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь поделился планом работы

Юрия Слюсаря представили перед депутатами донского парламента, членами правительства и руководителями компаний Ростовской области 7 ноября. Во время пресс-подхода после мероприятия врио губернатора ответил на вопросы о дальнейшей работе.

По словам врио главы региона, в первую очередь он планирует познакомиться с коллективом, с правительством и его структурой.

— Кого-то я знаю, с кем-то мы пересекались все эти годы, и будем знакомиться заново, — сказал Юрий Слюсарь.
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Отдельно он отметил планы на вечер. По словам врио губернатора, он намерен заехать домой и поесть у мамы борща.

Юрий Слюсарь — коренной ростовчанин. После школы он поступил в МГУ, затем окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Многие годы он приезжал в донскую столицу погостить, а теперь 50-летний экс-руководитель ОАК вернулся в качестве врио главы региона.

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#Евгения Волкова#Политика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Правительство#Юрий Слюсарь#Врио губернатора
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