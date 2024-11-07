Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, чего ждать от его работы

Юрий Слюсарь — коренной ростовчанин. После школы он поступил в МГУ, затем окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Многие годы он приезжал в донскую столицу погостить, а теперь 50-летний экс-руководитель ОАК вернулся в качестве врио главы региона.