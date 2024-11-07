Врио губернатора Ростовской области уволил министра ЖКХ в первый рабочий день

Posted 7 ноября, 16:33
Published 7 ноября, 16:33
Modified 7 ноября, 16:33
Updated 7 ноября, 16:33
В свой первый рабочий день в правительстве региона Юрий Слюсарь подписал несколько указов. Одним из них он освободил от занимаемой должности министра ЖКХ региона Сергея Сизикова. Причина для увольнения чиновника — «в связи с истечением срока действующего трудового договора».
Обязанности главы МинЖКХ будет исполнять первый замминистра Сергей Орлов.
Юрий Слюсарь был назначен исполняющим обязанности губернатора Ростовской области 4 ноября после отставки Василия Голубева. 7 ноября он прибыл в регион из Москвы, чтобы познакомиться с коллегами и депутатами. Подробнее о том, как прошла эта встреча и чем теперь займётся Василий Голубев, рассказала RostovGazeta.