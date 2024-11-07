Врио губернатора Ростовской области уволил министра ЖКХ в первый рабочий день

Юрий Слюсарь был назначен исполняющим обязанности губернатора Ростовской области 4 ноября после отставки Василия Голубева. 7 ноября он прибыл в регион из Москвы, чтобы познакомиться с коллегами и депутатами. Подробнее о том, как прошла эта встреча и чем теперь займётся Василий Голубев, рассказала RostovGazeta.