Врио губернатора Юрий Слюсарь назвал основную задачу для Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области назначили 4 ноября. В этот же день стало известно об уходе с должности Василия Голубева. Экс-глава региона заявил, что переходит работать в другое место. Некоторые эксперты предполагают, что он может занять место Ирины Рукавишниковой — представителя Ростовской области от Заксобрания в Совете Федерации.