Врио губернатора Юрий Слюсарь назвал основную задачу для Ростовской области

Posted 7 ноября, 08:55
Published 7 ноября, 08:55
Modified 7 ноября, 08:57
Updated 7 ноября, 08:57
Юрий Слюсарь выступил с приветственным словом 7 ноября. По его словам, донской край обладает большим потенциалом, который необходимо развивать.
— Ростовская область — крепкий важный крупный регион с большими предприятиями, с развитой инфраструктурой. Но везде красной нитью проходила мысль о том, что еще больший потенциал у нашей области есть. И мне кажется, что именно работать над развитием потенциала во всех смыслах этого слова и есть наша с вами основная задача, — отметил Юрий Слюсарь.
Врио губернатора Ростовской области назначили 4 ноября. В этот же день стало известно об уходе с должности Василия Голубева. Экс-глава региона заявил, что переходит работать в другое место. Некоторые эксперты предполагают, что он может занять место Ирины Рукавишниковой — представителя Ростовской области от Заксобрания в Совете Федерации.