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Posted 7 ноября, 08:55

Published 7 ноября, 08:55

Modified 7 ноября, 08:57

Updated 7 ноября, 08:57

Врио губернатора Юрий Слюсарь назвал основную задачу Ростовской области

Врио губернатора Юрий Слюсарь назвал основную задачу для Ростовской области

7 ноября 2024, 08:55
Фото: rostovgazeta.ru. Врио губернатора Юрий Слюсарь назвал основную задачу Ростовской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь задал вектор развития региона в ходе представления перед депутатами, членами правительства и руководителями компаний.

Юрий Слюсарь выступил с приветственным словом 7 ноября. По его словам, донской край обладает большим потенциалом, который необходимо развивать.

— Ростовская область — крепкий важный крупный регион с большими предприятиями, с развитой инфраструктурой. Но везде красной нитью проходила мысль о том, что еще больший потенциал у нашей области есть. И мне кажется, что именно работать над развитием потенциала во всех смыслах этого слова и есть наша с вами основная задача, — отметил Юрий Слюсарь.
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Врио губернатора Ростовской области назначили 4 ноября. В этот же день стало известно об уходе с должности Василия Голубева. Экс-глава региона заявил, что переходит работать в другое место. Некоторые эксперты предполагают, что он может занять место Ирины Рукавишниковой — представителя Ростовской области от Заксобрания в Совете Федерации.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Развитие#Юрий Слюсарь
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