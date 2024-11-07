Якушев предлагает ввести стандарты для вступления в ЕР сторонников

Также врио секретаря генсовета выразил поддержку инициативам по созданию передвижных мастерских по протезированию и спортивной реабилитации и по развитию школьного курса «Основы безопасности и защиты Родины». Эти шаги направлены на поддержку участников специальной военной операции и будут реализованы при содействии Министерства просвещения.