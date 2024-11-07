Якушев предлагает ввести стандарты для вступления в ЕР сторонников

Posted 7 ноября, 12:46
Published 7 ноября, 12:46
Modified 7 ноября, 12:46
Updated 7 ноября, 12:46
В ходе встречи основное внимание было уделено созданию новой системы взаимодействия сторонников с исполнительными органами партии, а также их участию в деятельности «Единой России» и в предвыборных кампаниях, пишет mkset.ru.
Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул на пленарной сессии значимость института сторонников. Он отметил, что каждый, кто желает стать членом партии, обязан пройти эту стадию.
Якушев также рассказал о необходимости перезагрузки института сторонников для того, чтобы четко определить, какие задачи стоят перед ними на местах.
Среди приоритетных направлений работы сторонников была особо выделена поддержка участников специальной военной операции и их семей, включая законодательное сопровождение. Как крупнейшая фракция в Государственной думе, партия активно поддерживает предложения, поступающие от сторонников из регионов.
«Единая Россия» ставит перед собой цель развивать экономику страны в условиях действующих против нее санкций. Владимир Якушев отметил, что партия поддержит некоммерческие организации через центр поддержки гражданских инициатив и содействие участию в грантовых проектах.
Также врио секретаря генсовета выразил поддержку инициативам по созданию передвижных мастерских по протезированию и спортивной реабилитации и по развитию школьного курса «Основы безопасности и защиты Родины». Эти шаги направлены на поддержку участников специальной военной операции и будут реализованы при содействии Министерства просвещения.
На семинаре также обсуждались вопросы сокращения сроков пребывания в статусе сторонника перед вступлением в партию. Якушев акцентировал внимание на важности четкого определения критериев для членства, чтобы избежать автоматического зачисления после истечения полугода.
Согласно информации на сайте ER.RU, в завершение семинара Якушев рассказал о проведенных ранее аналогичных встречах с первичными отделениями партии и руководителями региональных исполкомов в ходе подготовки к федеральной кампании 2026 года.