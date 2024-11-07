Юрист рассказала, как новый закон в ноябре усложнил жизнь алиментщиков Ростова

Posted 7 ноября, 10:46
Published 7 ноября, 10:46
Modified 7 ноября, 10:48
Updated 7 ноября, 10:48
Юрист объясняет, что до текущего момента у ростовских мужчин — отцов была возможность отменить судебный приказ о взыскании алиментов. Для этого алиментщику было достаточно оповестить суд о своем неведении, что в отношении него есть исполнительное производство.
Судебный приказ отменялся. А женщинам приходилось с самого сначала собирать документы и обращаться в суд.
«С 6 ноября 2024 года вступили в силу поправки в статью гражданско-процессуального кодекса. Если теперь ростовчанка подает в суд на взыскание алиментов и предоставляет судебный приказ, который отец ребенка отменил, с него по решению суда взыщут алименты за весь период, — отмечает Ольга Крупская. — Раньше так сделать было нельзя, поскольку срок взыскания ограничивался последними тремя годами».
Еще одним нововведением с 1 ноября 2024 года станет запрет работодателям перечислять деньги по алиментам на счета не российских банков. Это означает, что если мать с детьми уедет за границу, то для получения алиментов у нее должен быть открыт счет в российском банке.
«Сделано это для того, чтобы женщины с детьми не покидали территорию нашей страны. И для того, чтобы уменьшить риски вывода денег за территорию Российской Федерации», — уточняет юрист.
Ранее RostovGazeta сообщала, как отцы в Ростовской области скрывают свои доходы, чтобы не платить алименты.