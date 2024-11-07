Жители Ростовской области пытались украсть больше тонны угля на лодке

Злоумышленников обнаружили в порту Азова. Ранее судимые молодые мужчины — 27 и 29 лет приплыли на лодке к угольному «штабелю» и начали набирать оттуда полезное ископаемое. Они сложили около тонны угля в мешки, загрузили его в плавсредство и уже планировали отплывать в хутор Задонье, как их задержали. В общей сложности мужчины взяли угля примерно на шесть тысяч рублей.