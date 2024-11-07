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Posted 7 ноября, 11:53

Published 7 ноября, 11:53

Modified 7 ноября, 11:55

Updated 7 ноября, 11:55

Жители Ростовской области пытались украсть больше тонны угля на лодке

Жители Ростовской области пытались украсть больше тонны угля на лодке

7 ноября 2024, 11:53
Фото: УТ МВД России по СКФО. Жители Ростовской области пытались украсть больше тонны угля на лодке
В Азове транспортные полицейские поймали двух мужчин, которые выпалить на старой лодке вывезти более одной тонны украденного угля, информирует пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Злоумышленников обнаружили в порту Азова. Ранее судимые молодые мужчины — 27 и 29 лет приплыли на лодке к угольному «штабелю» и начали набирать оттуда полезное ископаемое. Они сложили около тонны угля в мешки, загрузили его в плавсредство и уже планировали отплывать в хутор Задонье, как их задержали. В общей сложности мужчины взяли угля примерно на шесть тысяч рублей.

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Фото: УТ МВД России по СКФО

Следственная группа Ростовского линейного отдела МВД России на водном транспорте возбудила уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Максимум фигурантам грозит срок до пяти лет.

Ранее стало известно, что у раненого бойца СВО украли 3,5 миллиона рублей после выписки из госпиталя в Ростове-на-Дону.

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