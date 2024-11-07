Жители стали массово скупать ПВЗ маркетплейсов в Ростове-на-Дону

В третьем квартале года наибольший спрос на покупку бизнеса пришёлся на пункты выдачи заказов (22%). Средняя стоимость ПВЗ в Ростове составляет один миллион рублей. На втором месте оказались предприятия общепита с показателем в 16% и стоимостью в 500 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров бизнес в сфере торговли (14%), который можно приобрести за 800 тысяч рублей.