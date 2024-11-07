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Posted 7 ноября, 17:26

Published 7 ноября, 17:26

Modified 8 ноября, 04:48

Updated 8 ноября, 04:48

В Ростове-на-Дону из готового бизнеса жители чаще всего ищут пункты выдачи заказов

Жители стали массово скупать ПВЗ маркетплейсов в Ростове-на-Дону

7 ноября 2024, 17:26
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону из готового бизнеса жители чаще всего ищут пункты выдачи заказов
В Ростове-на-Дону из готового бизнеса жители чаще всего ищут пункты выдачи заказов, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито».

Покупка готового бизнеса интересует ростовчан больше, чем аренда бизнеса или партнёрство. Аналитики отмечают, что предпринимателям проще и выгоднее вложить деньги в уже функционирующие компании.

В третьем квартале года наибольший спрос на покупку бизнеса пришёлся на пункты выдачи заказов (22%). Средняя стоимость ПВЗ в Ростове составляет один миллион рублей. На втором месте оказались предприятия общепита с показателем в 16% и стоимостью в 500 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров бизнес в сфере торговли (14%), который можно приобрести за 800 тысяч рублей.

Затем идут компании в сфере красоты и здоровья (8%) и ИТ (5%) — их выставляют на продажу за один миллион рублей и 134 тысячи рублей соответственно. Спрос на ИТ-бизнес за квартал увеличился на 9%. Также рост показали сферы услуг (+43%), ПВЗ и сельского хозяйства (по +34%).

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Ранее сообщалось, что жители Ростова стали массово скупать офисы в октябре.

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