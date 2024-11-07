Жители стали массово скупать ПВЗ маркетплейсов в Ростове-на-Дону

Posted 7 ноября, 17:26
Published 7 ноября, 17:26
Modified 8 ноября, 04:48
Updated 8 ноября, 04:48
Покупка готового бизнеса интересует ростовчан больше, чем аренда бизнеса или партнёрство. Аналитики отмечают, что предпринимателям проще и выгоднее вложить деньги в уже функционирующие компании.
В третьем квартале года наибольший спрос на покупку бизнеса пришёлся на пункты выдачи заказов (22%). Средняя стоимость ПВЗ в Ростове составляет один миллион рублей. На втором месте оказались предприятия общепита с показателем в 16% и стоимостью в 500 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров бизнес в сфере торговли (14%), который можно приобрести за 800 тысяч рублей.
Затем идут компании в сфере красоты и здоровья (8%) и ИТ (5%) — их выставляют на продажу за один миллион рублей и 134 тысячи рублей соответственно. Спрос на ИТ-бизнес за квартал увеличился на 9%. Также рост показали сферы услуг (+43%), ПВЗ и сельского хозяйства (по +34%).