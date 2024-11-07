Жителям Ростовской области рассказали о смертельной опасности вируса Коксаки

О заболевших вирусом Коксаки сообщалось в разных регионах России. Об инфицированных в Ростовской области пока неизвестно. Болезнь привозят туристы из Турции и других стран. Она проявляется сыпью на теле, стоматитом, поражением верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и диареей.