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Posted 7 ноября, 13:02

Published 7 ноября, 13:02

Modified 7 ноября, 13:04

Updated 7 ноября, 13:04

Жителям Ростовской области рассказали о смертельной опасности вируса Коксаки

Жителям Ростовской области рассказали о смертельной опасности вируса Коксаки

7 ноября 2024, 13:02
Фото: rostovgazeta.ru. Жителям Ростовской области рассказали о смертельной опасности вируса Коксаки
В группе риска вируса Коксаки находятся дети до 15 лет, пожилые люди и страдающие иммунодефицитными состояниями, предупредили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

О заболевших вирусом Коксаки сообщалось в разных регионах России. Об инфицированных в Ростовской области пока неизвестно. Болезнь привозят туристы из Турции и других стран. Она проявляется сыпью на теле, стоматитом, поражением верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и диареей.

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Инфекция может привести к смертельно опасной болезни — менингиту. Также вирус Коксаки поражает сердце, печень, поджелудочную железу и другие органы. Особенно опасна болезнь для беременных женщин. Перенесённая инфекция грозит врождёнными пороками развития у малыша.

Врачи отмечают, что в группу риска также входят дети до 15 лет, пожилые люди и те, кто уже страдает иммунодефицитными состояниями.

Ранее медики оценили вероятность распространения вируса Коксаки в Ростове-на-Дону.

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