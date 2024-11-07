Жителям Ростовской области рассказали о смертельной опасности вируса Коксаки

Posted 7 ноября, 13:02
Published 7 ноября, 13:02
Modified 7 ноября, 13:04
Updated 7 ноября, 13:04
О заболевших вирусом Коксаки сообщалось в разных регионах России. Об инфицированных в Ростовской области пока неизвестно. Болезнь привозят туристы из Турции и других стран. Она проявляется сыпью на теле, стоматитом, поражением верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и диареей.
Инфекция может привести к смертельно опасной болезни — менингиту. Также вирус Коксаки поражает сердце, печень, поджелудочную железу и другие органы. Особенно опасна болезнь для беременных женщин. Перенесённая инфекция грозит врождёнными пороками развития у малыша.
Врачи отмечают, что в группу риска также входят дети до 15 лет, пожилые люди и те, кто уже страдает иммунодефицитными состояниями.
Ранее медики оценили вероятность распространения вируса Коксаки в Ростове-на-Дону.