Автомобилистка уничтожила машину, влетев в ограждение на Нагибина в Ростове

Posted 8 ноября, 15:04
Published 8 ноября, 15:04
Modified 8 ноября, 15:06
Updated 8 ноября, 15:06
По информации инспекторов, женщина за рулём автомобиля Geely не справилась с управлением и влетела в бетонное разделительное ограждение на проспекте Нагибина. Авария произошла утром 8 ноября, в районе дома №23.
От удара передняя часть авто превратилась в металлолом. Автомобилистку с травмами забрала машина скорой помощи.
В Госавтоинспекции изучают обстоятельства происшествия.
Ранее водитель легковушки сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Ростове-на-Дону. 13-летняя девочка с травмами находится в больнице.