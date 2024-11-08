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Posted 8 ноября, 15:04

Published 8 ноября, 15:04

Modified 8 ноября, 15:06

Updated 8 ноября, 15:06

Автомобилистка уничтожила машину, влетев в ограждение на Нагибина в Ростове

Автомобилистка уничтожила машину, влетев в ограждение на Нагибина в Ростове

8 ноября 2024, 15:04
Фото: 1MI. Автомобилистка уничтожила машину, влетев в ограждение на Нагибина в Ростове
Водитель госпитализирована после ДТП на проспекте Нагибина в Ростове, сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону.

По информации инспекторов, женщина за рулём автомобиля Geely не справилась с управлением и влетела в бетонное разделительное ограждение на проспекте Нагибина. Авария произошла утром 8 ноября, в районе дома №23.

От удара передняя часть авто превратилась в металлолом. Автомобилистку с травмами забрала машина скорой помощи.

В Госавтоинспекции изучают обстоятельства происшествия.

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Авария произошла утром 8 ноября, в районе дома №23Авария произошла утром 8 ноября, в районе дома №23
Авария произошла утром 8 ноября, в районе дома №23. Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Ранее водитель легковушки сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Ростове-на-Дону. 13-летняя девочка с травмами находится в больнице.

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