Автовокзал «Центральный» запускает рейсы Ростов-на-Дону — Луганск

С 10 ноября «Центральный» автовокзал запустит сразу три ежедневных рейса Ростов — Луганск. Два автобуса будут отбывать днем — 12.40 и 12.40 мск, а один — ночью 00.30 мск. Маршрут предполагает две остановки в Свердловске и Краснодоне. Время в дороге составит примерно пять — шесть часов.