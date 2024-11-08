Автовокзал «Центральный» запускает рейсы Ростов-на-Дону — Луганск

Posted 8 ноября, 10:50
Published 8 ноября, 10:50
Modified 8 ноября, 10:52
Updated 8 ноября, 10:52
С 10 ноября «Центральный» автовокзал запустит сразу три ежедневных рейса Ростов — Луганск. Два автобуса будут отбывать днем — 12.40 и 12.40 мск, а один — ночью 00.30 мск. Маршрут предполагает две остановки в Свердловске и Краснодоне. Время в дороге составит примерно пять — шесть часов.
Добавим, что поездка будет максимально комфортной. Автобусы оснащены мягкими сидениями, телевизором и кондиционером.
До этого стало известно, что Мариуполь и Ростов-на-Дону связали экспресс-автобусом.
Ранее RostovGazeta писала о том, что по трассе М-4 «Дон» запустят грузовики на автопилоте из-за дефицита водителей. «Самостоятельный» транспорт будет развозить посылки. Подробнее о нововведениях в нашем материале.