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Posted 8 ноября, 10:50

Published 8 ноября, 10:50

Modified 8 ноября, 10:52

Updated 8 ноября, 10:52

Автовокзал «Центральный» запускает новые рейсы Ростов-на-Дону — Луганск

Автовокзал «Центральный» запускает рейсы Ростов-на-Дону — Луганск

8 ноября 2024, 10:50
Фото: donland.ru. Автовокзал «Центральный» запускает новые рейсы Ростов-на-Дону — Луганск
На этой неделе начнут курсировать междугородние автобусы Ростов — Луганск, информирует «Центральный» областной автовокзал.

С 10 ноября «Центральный» автовокзал запустит сразу три ежедневных рейса Ростов — Луганск. Два автобуса будут отбывать днем — 12.40 и 12.40 мск, а один — ночью 00.30 мск. Маршрут предполагает две остановки в Свердловске и Краснодоне. Время в дороге составит примерно пять — шесть часов.

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Добавим, что поездка будет максимально комфортной. Автобусы оснащены мягкими сидениями, телевизором и кондиционером.

До этого стало известно, что Мариуполь и Ростов-на-Дону связали экспресс-автобусом.

Ранее RostovGazeta писала о том, что по трассе М-4 «Дон» запустят грузовики на автопилоте из-за дефицита водителей. «Самостоятельный» транспорт будет развозить посылки. Подробнее о нововведениях в нашем материале.

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