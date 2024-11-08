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Posted 8 ноября, 10:48

Published 8 ноября, 10:48

Modified 8 ноября, 10:50

Updated 8 ноября, 10:50

Стоимость билетов на поезда из Ростовской области подскачет на 11,6% с 1 декабря

Билеты на поезда из Ростовской области резко подорожают с декабря

8 ноября 2024, 10:48
Фото: rostovgazeta.ru. Стоимость билетов на поезда из Ростовской области подскачет на 11,6% с 1 декабря

Балеты на поезда из Ростовской области подорожают почти на 12% в декабре

В Ростовской области, как и в других субъектах РФ, увеличится стоимость билетов на поезда, сообщают СМИ. Цены подскочат сразу на 11,6%. Новые тарифы введут с 1 декабря.

Повышение цен распространяется на все классы комфорта: плацкарт, купе, СВ и даже люкс. За счет надбавки после роста цены планируют в том числе обновить подвижной состав — закупить локомотивы и пассажирские вагоны. Кроме того, деньги требуются и на другие расходы: оплату труда, ремонт и производство подвижного состава. Цены на все это тоже растут, поэтому и билеты дорожают.

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Аналогичная ситуация и с грузовыми перевозками. Там тарифы увеличат зимой на 13,8%, что включает в себя расходы и на капремонт, и на транспортную безопасность, и на налоги.

Все цифры отражены в проекте ФАС, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Ранее рассматривали вариант двухэтапной индексации с 1 ноября или одномоментной — с 1 января. Однако теперь речь идет о другой дате. В РЖД повышение тарифов объясняют необходимостью исполнения обязательной инвестиционной программы на 2025 год.

Ранее RostovGazeta сообщала о дефиците билетов из Москвы в Ростов накануне новогодних праздников.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФАС#Тарифы#Повышение цен
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