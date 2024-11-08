Билеты на поезда из Ростовской области резко подорожают с декабря

Posted 8 ноября, 10:48
Published 8 ноября, 10:48
Modified 8 ноября, 10:50
Updated 8 ноября, 10:50
Повышение цен распространяется на все классы комфорта: плацкарт, купе, СВ и даже люкс. За счет надбавки после роста цены планируют в том числе обновить подвижной состав — закупить локомотивы и пассажирские вагоны. Кроме того, деньги требуются и на другие расходы: оплату труда, ремонт и производство подвижного состава. Цены на все это тоже растут, поэтому и билеты дорожают.
Аналогичная ситуация и с грузовыми перевозками. Там тарифы увеличат зимой на 13,8%, что включает в себя расходы и на капремонт, и на транспортную безопасность, и на налоги.
Все цифры отражены в проекте ФАС, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Ранее рассматривали вариант двухэтапной индексации с 1 ноября или одномоментной — с 1 января. Однако теперь речь идет о другой дате. В РЖД повышение тарифов объясняют необходимостью исполнения обязательной инвестиционной программы на 2025 год.
Ранее RostovGazeta сообщала о дефиците билетов из Москвы в Ростов накануне новогодних праздников.