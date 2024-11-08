Билеты на поезда из Ростовской области резко подорожают с декабря

Повышение цен распространяется на все классы комфорта: плацкарт, купе, СВ и даже люкс. За счет надбавки после роста цены планируют в том числе обновить подвижной состав — закупить локомотивы и пассажирские вагоны. Кроме того, деньги требуются и на другие расходы: оплату труда, ремонт и производство подвижного состава. Цены на все это тоже растут, поэтому и билеты дорожают.