Что такое вирус Коксаки и чем он опасен: мнение инфекциониста

Posted 8 ноября, 07:35
Published 8 ноября, 07:35
Modified 8 ноября, 07:47
Updated 8 ноября, 07:47
Этот вирус относится к семейству энетровирусов из семейства Picornaviridae. Он вызывает группу острых заболеваний: от легких лихорадочных состояний до сыпи на коже и воспаления мозговых оболочек. Последствия могут проявляться как по отдельности, так и вместе. Зачастую они могут быть связаны с поражением центральной нервной системы, мышц, миокарда.
Один из симптомов Коксаки — сыпь на ладонях, ступнях и вокруг рта. Из-за этого его иногда называют синдромом «рука-нога-рот».
— Для энтеровирусной инфекции характерна летне-осенняя сезонность; туристические поездки с детьми создают дополнительные благоприятные условия для передачи этой вирусной инфекции, — рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.
Источником заражения Коксаки является исключительно зараженный человек. Через выделительную систему в окружающую среду попадает возбудитель. Эксперты называют несколько способов распространения: воздушно-капельный, контактный и от матери к ребенку.
В случае с первым типом распространения вирус оказывается в воздухе после кашля, чихания. Заразиться при этом так же просто, как и другими острыми респираторными инфекциями. Больше всего вируса выделяется в первые дни заболевания, но это может продолжаться и длительное время после болезни — вплоть до нескольких месяцев.
Стоит отметить, что во время болезни у человека заражены и все физиологические жидкости в организме. Вирус выделяется не только со слюной, но и с мочой и калом. В итоге инфекция попадает в водоемы, оседает на дверных ручках, поручнях, других предметах. Кроме того, вирус может попасть даже на продукты питания и посуду.
Иногда подхватить вирус Коксаки может плод беременной женщины — либо внутри утробы, либо при прохождении через родовые пути. Врачи отмечают, что эта болезнь крайне опасна для беременных.
В среднем инкубационный период длится около 6 дней. Чаще всего среди симптомов выделяют «летний грипп» (энтеровирусная лихорадка), сопровождающуюся тошнотой, рвотой и головной болью; вирусную сыпь полости рта и конечностей (синдром «рука-нога-рот»), которая представляет собой зудящие водянистые пузырьки. Иногда сыпь появляется на задней поверхности бедер, ягодиц и голеней.
Также вирус Коксаки может проявляться герпетической ангиной: высокая температура тела, увеличение лимфоузлов, боль в горле, заложенность носа. Во рту образуются мелкие пузырьки с жидкостью. Через несколько дней они вскрываются и становятся болезненными эрозиями с белым налетом. Такие высыпания могут продолжаться до нескольких недель, но обычно купируются через 7-10 дней.
Реже встречается геморрагический конъюнктивит (снижение остроты зрения, острая боль в глазах, отечность век, гнойные выделения), эпидемическая миалгия (15-30-минутные приступы схваткообразной боли в верхней части живота и груди, температура под 40 градусов), серозный менингит (поражение мозговых оболочек) и кишечная форма (диарея, острая боль в животе в сочетании с насморком и болью в горле).
Наиболее опасен вирус Коксаки для маленьких детей, у которых еще не выработались антитела, а также пожилые люди с низким иммунитетом. Сюда же можно отнести людей с иммунодефицитным состоянием: болеющие ВИЧ, онкологией и прочим.
Взрослые реже им заболевают и легче переносят процесс борьбы организма с инфекцией.
— Дети, как правило, болеют тяжелее, симптомы более явные. У многих взрослых даже без истории заболевания подобной инфекцией нередко обнаруживаются антитела, что говорит о том, что достаточно большое количество людей переносит инфекцию бессимптомно или стерто, формируя защиту на будущие эпидемические сезоны, поэтому с возрастом уровень естественного иммунитета повышается, — добавил инфекционист. — У детей иммунитет к вирусу при первой встрече отсутствует, поэтому клиника у них, как правило, более выраженная.
Проще всего подхватить опасный вирус в местах отдыха, где уже фиксировали случаи заболевания, а также в детсадах, школах, офисах и других местах, где коллективно находятся люди.
На сегодняшний нет противовирусного средства с доказанной эффективностью. Поэтому лечение назначают только симптоматическое: при температуре больше 38,5 — жаропонижающее, частое питье. Сыпь не требует специальной обработки, но по назначению врача можно использовать специальные мази. При боли во рту — противовоспалительные спреи и гели для полости рта также по назначению врача.
Избавиться от возбудителей инфекции куда сложнее, чем вылечиться самому. Он может долго оставаться в воде, на предметах и продуктах. Вирус практически неубиваемый: ему ни по чем ни заморозка, ни 70% спиртовой раствор, ни желудочный сок и другие кислоты. Уничтожить частицы можно только с помощью ультрафиолета, формалина или обдав вещи кипятком.
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