Что такое вирус Коксаки и чем он опасен: мнение инфекциониста

Стоит отметить, что во время болезни у человека заражены и все физиологические жидкости в организме. Вирус выделяется не только со слюной, но и с мочой и калом. В итоге инфекция попадает в водоемы, оседает на дверных ручках, поручнях, других предметах. Кроме того, вирус может попасть даже на продукты питания и посуду.