Десятки высоток остались без тепла в Ростове. Когда вернут отопление?

Posted 8 ноября, 11:43
Published 8 ноября, 11:43
Modified 8 ноября, 11:46
Updated 8 ноября, 11:46
В пятницу, 8 ноября, в Ленинском районе донской столицы был обнаружен дефект в тепловых сетях в переулке Газетном, 95. В связи с этим временно прекращена подача тепла в 23 многоэтажки района.
На место происшествия уже выехали ремонтные бригады «Ростовских тепловых сетей». Неполадки устранят ориентировочно до 18.00 мск.
Добавим, последние дни температура воздуха не поднималась выше +9 градусов Цельсия, а вечером холодало до +4 градусов и ниже. В квартирах температура может опускаться до некомфортных температур.
Подобная ситуация произошла вчера, 7 ноября, в Октябрьском районе города. Тысячи жителей Ростова остались без отопления в холод.