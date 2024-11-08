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Posted 8 ноября, 11:43

Published 8 ноября, 11:43

Modified 8 ноября, 11:46

Updated 8 ноября, 11:46

В Ростове-на-Дону без тепла остались 23 многоэтажных дома

Десятки высоток остались без тепла в Ростове. Когда вернут отопление?

8 ноября 2024, 11:43
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове-на-Дону без тепла остались 23 многоэтажных дома

В Ростове-на-Дону без тепла остались 23 многоэтажных дома

Сразу 23 многоэтажных жилых дома остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии в Ростове-на-Дону. Информация опубликована в телеграм-канале бывшего министра ЖКХ Ростовской области Сергея Сизикова.

В пятницу, 8 ноября, в Ленинском районе донской столицы был обнаружен дефект в тепловых сетях в переулке Газетном, 95. В связи с этим временно прекращена подача тепла в 23 многоэтажки района.

На место происшествия уже выехали ремонтные бригады «Ростовских тепловых сетей». Неполадки устранят ориентировочно до 18.00 мск.

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Добавим, последние дни температура воздуха не поднималась выше +9 градусов Цельсия, а вечером холодало до +4 градусов и ниже. В квартирах температура может опускаться до некомфортных температур.

Подобная ситуация произошла вчера, 7 ноября, в Октябрьском районе города. Тысячи жителей Ростова остались без отопления в холод.

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