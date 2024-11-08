«Домклик»: В среднем по стране после пика туризма подешевела краткосрочная аренда

Небольшой, но заметный рост цен был зафиксирован в середине осени в Ростове-на-Дону, Красноярске (в обоих — на 4%) и в Калининграде (на 2%). Эксперты объясняют это тем, что «рынок пока находится на этапе формирования». В этих городах анализировать рыночные тенденции на данный момент сложно из-за колебаний средних цен — в последнее время количество бронирований в этих регионах значительно возросло.