«Домклик»: В среднем по стране после пика туризма подешевела краткосрочная аренда

Posted 8 ноября, 08:28
Published 8 ноября, 08:28
Modified 8 ноября, 08:28
Updated 8 ноября, 08:28
Аналитический центр сообщает, что по сравнению с летними месяцами, когда в стране наблюдается всплеск туризма, стоимость аренды в городах России снизилась примерно на 10%, пишет newsnn.ru.
«На июль приходится пик туризма, и собственники склонны завышать цену предложения», — комментирует «Домклик» изменения в период с июля по октябрь 2024 года.
Исследуя квартальную динамику, специалисты «Домклик» отметили, что хоть в целом цены на краткосрочную аренду и упали, это не наблюдается повсеместно. В Краснодаре, напротив, зафиксировано увеличение цен на 15% по сравнению с серединой лета. Аналитики объясняют это тем, что на юге страны осенью продолжается бархатный сезон, привлекающий новых туристов, что, в свою очередь, способствует росту спроса и цен.
Небольшой, но заметный рост цен был зафиксирован в середине осени в Ростове-на-Дону, Красноярске (в обоих — на 4%) и в Калининграде (на 2%). Эксперты объясняют это тем, что «рынок пока находится на этапе формирования». В этих городах анализировать рыночные тенденции на данный момент сложно из-за колебаний средних цен — в последнее время количество бронирований в этих регионах значительно возросло.
Среди популярных туристических направлений, которые продолжают лидировать по количеству бронирований в России, остаются крупные города — Санкт-Петербург, Москва и Казань. При этом, согласно отчетам, в осенний период наблюдается снижение цен в столице (на 8%), а также значительно в Санкт-Петербурге и Казани (на 20 и 28% соответственно).
Как отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, рынок краткосрочной аренды жилья в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва и Казань, демонстрирует отчетливую сезонность. Он добавил, что в середине лета, когда спрос достигает максимума, стоимость аренды может вырасти значительно — до 30%. Кроме того, Алексей Лейпи подчеркнул, что перед Новым годом аренда на сутки также может стать дороже, причем в еще большей степени.
Ранее «Домклик» опубликовал результаты других исследований по состоянию рынка краткосрочной аренды в России. В частности, были представлены данные о самых популярных у туристов городах нашей страны, а также информация о ценах на посуточную аренду.