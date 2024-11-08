«Европе будет нелегко»: ростовский депутат Водолацкий прокомментировал победу Трампа

Posted 8 ноября, 08:30
Published 8 ноября, 08:30
Modified 8 ноября, 08:32
Updated 8 ноября, 08:32
Напомним, что Дональд Трамп победил на президентских выборах в США.
Этот результат он назвал «политической победой», которую до недавних пор не знала история США. И пообещал, что его правление в истории государства станет «золотой эпохой».
Депутат Госдумы от Ростовской области делится информацией, что теперь западные страны, которые входят в НАТО, под жестким нажимом Трампа будут финансировать этот блок. Сегодня же львиная доля финансирования лежит на США.
«Если при Байдене многие европейские страны уплачивали взнос в казну содержания НАТО, то теперь Трамп заставит их платить по полной, все, что связано с общими расходами», — отмечает Виктор Водолацкий.
Спикер объясняет, что это станет большим напряжением для тех стран, экономика которых находится в стадии стагнации.
«Плюс, Трамп не собирается кредитовать все то, что раньше безвозвратно кредитовали США с большими потерями для так называемой поддержки демократии в разных странах», — уточняет собеседник.
Поэтому, по словам депутата, для европейских политиков и руководителей начнутся не простые времена.
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