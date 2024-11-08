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Posted 8 ноября, 15:44

Published 8 ноября, 15:44

Modified 8 ноября, 15:46

Updated 8 ноября, 15:46

В Волгодонске за полмиллиона рублей продают имущество «Птицефабрики имени Черникова»

Имущество птицефабрики в Ростовской области пустят с молотка за полмиллиона

8 ноября 2024, 15:44
Фото: для иллюстрации. 1MI. В Волгодонске за полмиллиона рублей продают имущество «Птицефабрики имени Черникова»
В Волгодонске за полмиллиона рублей продают имущество «Птицефабрики имени Черникова», сообщается на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукционе выставят один лот, в который входит оборудование предприятия: две зерноочистительные машины и подъёмно-транспортирующее устройство. Реализовать их хотят по цене не ниже 534 тысяч рублей.

Дата торгов — 15 ноября. Заявки на участие в них можно подать до 12 ноября.

ОАО «Птицефабрика имени Черникова» находилась в станице Романовской, под Волгодонском. Долгие годы предприятие было успешным и считалось одним из главных поставщиков куриных яиц в Ростовской области. Затем у птицефабрики появились финансовые трудности, а в 2019 году она стала банкротом.

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Ранее сообщалось, что участки под речные причалы для «Валдая» в Ростовской области продают с молотка.

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