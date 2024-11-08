Имущество птицефабрики в Ростовской области пустят с молотка за полмиллиона

Posted 8 ноября, 15:44
Published 8 ноября, 15:44
Modified 8 ноября, 15:46
Updated 8 ноября, 15:46
На аукционе выставят один лот, в который входит оборудование предприятия: две зерноочистительные машины и подъёмно-транспортирующее устройство. Реализовать их хотят по цене не ниже 534 тысяч рублей.
Дата торгов — 15 ноября. Заявки на участие в них можно подать до 12 ноября.
ОАО «Птицефабрика имени Черникова» находилась в станице Романовской, под Волгодонском. Долгие годы предприятие было успешным и считалось одним из главных поставщиков куриных яиц в Ростовской области. Затем у птицефабрики появились финансовые трудности, а в 2019 году она стала банкротом.
Ранее сообщалось, что участки под речные причалы для «Валдая» в Ростовской области продают с молотка.