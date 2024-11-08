Имущество птицефабрики в Ростовской области пустят с молотка за полмиллиона

ОАО «Птицефабрика имени Черникова» находилась в станице Романовской, под Волгодонском. Долгие годы предприятие было успешным и считалось одним из главных поставщиков куриных яиц в Ростовской области. Затем у птицефабрики появились финансовые трудности, а в 2019 году она стала банкротом.