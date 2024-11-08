Машина — в хлам: легковушку сдавили две фуры на трассе под Ростовом

Авария произошла днём 8 ноября. Легковушка Nissan Primera оказалась зажата между двумя большегрузами. Фуры буквально сдавили иномарку, превратив в груду металла. Очевидцы отмечают, что последствия ДТП могли быть хуже, если бы транспортные средства двигались на большой скорости.