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Posted 8 ноября, 14:42

Published 8 ноября, 14:42

Modified 8 ноября, 14:44

Updated 8 ноября, 14:44

Легковушку сдавили две фуры на трассе под Ростовом-на-Дону

Машина — в хлам: легковушку сдавили две фуры на трассе под Ростовом

8 ноября 2024, 14:42
Фото: 1MI. Легковушку сдавили две фуры на трассе под Ростовом-на-Дону

Легковушку сдавили две фуры на трассе под Ростовом-на-Дону

На Северном обходе Ростова-на-Дону две фуры «зажали» иномарку, кадрами с места событий делятся в соцсетях очевидцы.

Авария произошла днём 8 ноября. Легковушка Nissan Primera оказалась зажата между двумя большегрузами. Фуры буквально сдавили иномарку, превратив в груду металла. Очевидцы отмечают, что последствия ДТП могли быть хуже, если бы транспортные средства двигались на большой скорости.

На месте происшествия работают инспекторы и спасатели.

О состоянии водителя Nissan ничего неизвестно. В Госавтоинспекции региона подробностями происшествия не делились.

Информация уточняется.

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Видео: ТГ «Ростов Главный».

Ранее трое погибли в массовом ДТП с «перевёртышем» в Ростовской области.

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