Молодая девушка погибла в ДТП на трассе в Ростовской области

Трагедия произошла 5 ноября около 09:00 мск. Тем утром 54-летний водитель Mitsubishi L200 уснул за рулем. Оставшись без управления, машина выехала на встречную полосу. Японский пикап на полном ходу врезался в Renault Logan. После лобового столкновения автомобили отбросило в разные стороны.