Молодая девушка погибла в ДТП на трассе в Ростовской области

Posted 8 ноября, 18:46
Published 8 ноября, 18:46
Modified 8 ноября, 18:48
Updated 8 ноября, 18:48
Трагедия произошла 5 ноября около 09:00 мск. Тем утром 54-летний водитель Mitsubishi L200 уснул за рулем. Оставшись без управления, машина выехала на встречную полосу. Японский пикап на полном ходу врезался в Renault Logan. После лобового столкновения автомобили отбросило в разные стороны.
— В результате аварии 39-летняя женщина-водитель Renault получила травмы. Ее доставили в больницу, — уточнили в ГАИ. — Ее пассажирка в возрасте 18 лет скончалась на месте ДТП.
Через пару дней в массовой аварии на выезде из Новошахтинска погибли сразу три человека.