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Posted 8 ноября, 18:46

Published 8 ноября, 18:46

Modified 8 ноября, 18:48

Updated 8 ноября, 18:48

Молодая девушка погибла в ДТП на трассе в Ростовской области

Молодая девушка погибла в ДТП на трассе в Ростовской области

8 ноября 2024, 18:46
Фото: 1MI. Молодая девушка погибла в ДТП на трассе в Ростовской области
В аварии на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск погибла 18-летняя девушка, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Трагедия произошла 5 ноября около 09:00 мск. Тем утром 54-летний водитель Mitsubishi L200 уснул за рулем. Оставшись без управления, машина выехала на встречную полосу. Японский пикап на полном ходу врезался в Renault Logan. После лобового столкновения автомобили отбросило в разные стороны.

Молодая девушка погибла в ДТП на трассе в Ростовской областиМолодая девушка погибла в ДТП на трассе в Ростовской области
Молодая девушка погибла в ДТП на трассе в Ростовской области. Фото: ГАИ по Ростовской области
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— В результате аварии 39-летняя женщина-водитель Renault получила травмы. Ее доставили в больницу, — уточнили в ГАИ. — Ее пассажирка в возрасте 18 лет скончалась на месте ДТП.

Через пару дней в массовой аварии на выезде из Новошахтинска погибли сразу три человека.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Больница#Авария#Травмы#Погибшая#Госавтоинспекция
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