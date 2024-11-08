Мороз до -4 градусов ударит в Ростовской области в выходные

Posted 8 ноября, 05:11
Published 8 ноября, 05:11
Modified 8 ноября, 05:13
Updated 8 ноября, 05:13
По данным синоптиков, 9 ноября пройдет небольшой дождь. Утром и ночью регион накроет густой туман. Ветер усилится до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит около +2…+7 градусов ночью (при прояснения — до -1). Днем будет примерно +7…+12.
На следующее утро ударит мороз до -4 градусов, и на дорогах появится гололед. Днем корка льда растает — воздух прогреется до +12 градусов на юге и до +3…+8 градусов в среднем по области.
В донской столице осадков практически не будет, а столбик термометра не упадет ниже +1 градуса. Днем прогнозируют до +11. Поэтому обойдется без гололеда, но небольшой туман на город тоже опустится.
Ранее стал известен прогноз погоды на 8 ноября.