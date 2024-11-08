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Posted 8 ноября, 05:11

Published 8 ноября, 05:11

Modified 8 ноября, 05:13

Updated 8 ноября, 05:13

В ближайшие дни мороз до -4 градусов ударит в Ростовской области

Мороз до -4 градусов ударит в Ростовской области в выходные

8 ноября 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney. В ближайшие дни мороз до -4 градусов ударит в Ростовской области
В Ростовской области ожидается мороз и гололед. Актуальный прогноз погоды на 9 и 10 ноября опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.

По данным синоптиков, 9 ноября пройдет небольшой дождь. Утром и ночью регион накроет густой туман. Ветер усилится до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит около +2…+7 градусов ночью (при прояснения — до -1). Днем будет примерно +7…+12.

На следующее утро ударит мороз до -4 градусов, и на дорогах появится гололед. Днем корка льда растает — воздух прогреется до +12 градусов на юге и до +3…+8 градусов в среднем по области.

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В донской столице осадков практически не будет, а столбик термометра не упадет ниже +1 градуса. Днем прогнозируют до +11. Поэтому обойдется без гололеда, но небольшой туман на город тоже опустится.

Ранее стал известен прогноз погоды на 8 ноября.

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