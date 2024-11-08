На кладбище Аксая нашли место жертвоприношения с окровавленными головами коров

Posted 8 ноября, 12:49
Published 8 ноября, 12:49
Modified 8 ноября, 12:51
Updated 8 ноября, 12:51
Днем 8 октября на пустыре возле кладбища в центре Аксая мужчина обнаружил по меньшей мере пять коровьих голов и черепов, а также кости. Части туш были выложены в круг, как будто там проводили какой-то ритуал. Кроме того, по словам очевидца, на месте обряда также лежали задушенные собака и кот.
На кадрах видно, что некоторые черепа полностью очищены и на них нет ни капли крови, на других же остались куски плоти, а одна голова коровы абсолютно целая.
Очевидец рассказал, что кладбище находится рядом с многоэтажными домами, предприятиями и рынком. Территория не заброшена, здесь живут и работают люди. Однако кто-то все же смог совершить такой ужасающий поступок.
Ранее неизвестные устроили кладбище гниющих костей на Западном в Ростове-на-Дону.