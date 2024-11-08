На кладбище Аксая нашли место жертвоприношения с окровавленными головами коров

Днем 8 октября на пустыре возле кладбища в центре Аксая мужчина обнаружил по меньшей мере пять коровьих голов и черепов, а также кости. Части туш были выложены в круг, как будто там проводили какой-то ритуал. Кроме того, по словам очевидца, на месте обряда также лежали задушенные собака и кот.