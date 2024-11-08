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Posted 8 ноября, 12:49

Published 8 ноября, 12:49

Modified 8 ноября, 12:51

Updated 8 ноября, 12:51

На кладбище Аксая нашли место жертвоприношения с окровавленными головами коров

На кладбище Аксая нашли место жертвоприношения с окровавленными головами коров

8 ноября 2024, 12:49
Фото: видео 1RnD. 1MI. На кладбище Аксая нашли место жертвоприношения с окровавленными головами коров
Житель Аксая обнаружил на кладбище в центре города круг, выложенных целыми головами и черепами коров, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал 1RnD.

Днем 8 октября на пустыре возле кладбища в центре Аксая мужчина обнаружил по меньшей мере пять коровьих голов и черепов, а также кости. Части туш были выложены в круг, как будто там проводили какой-то ритуал. Кроме того, по словам очевидца, на месте обряда также лежали задушенные собака и кот.

На кадрах видно, что некоторые черепа полностью очищены и на них нет ни капли крови, на других же остались куски плоти, а одна голова коровы абсолютно целая.

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Видео: 1RnD. 1MI. На кладбище Аксая нашли место жертвоприношения с окровавленными головами коров

Очевидец рассказал, что кладбище находится рядом с многоэтажными домами, предприятиями и рынком. Территория не заброшена, здесь живут и работают люди. Однако кто-то все же смог совершить такой ужасающий поступок.

Ранее неизвестные устроили кладбище гниющих костей на Западном в Ростове-на-Дону.

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