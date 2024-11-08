На уборку незаконных свалок в Ростове потратили 400 миллионов рублей

Posted 8 ноября, 07:04
Published 8 ноября, 07:04
Modified 8 ноября, 07:06
Updated 8 ноября, 07:06
О ликвидации свалочных очагов чиновник рассказал 7 ноября. По его словам, большинство незаконных свалок появляется возле контейнеров для отходов. Со временем отходы скапливаются рядом с площадкой для мусора, но оператор не торопится их вывозить — в тариф не входит уборка территории рядом с баками.
В администрации считают, что свалочные очаги появляются из-за того, что крупногабаритные отходы вывозят редко — и мусор скапливается. Если министерство ЖКХ региона одобрит просьбу о внесении изменений в соглашение с регоператором, то крупногабаритные отходы станут убирать каждые два дня.
Как сообщала RostovGazeta, только на борьбу со свалками до конца года в октябре готовы были потратить 45 миллионов рублей.