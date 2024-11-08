На уборку незаконных свалок в Ростове потратили 400 миллионов рублей

О ликвидации свалочных очагов чиновник рассказал 7 ноября. По его словам, большинство незаконных свалок появляется возле контейнеров для отходов. Со временем отходы скапливаются рядом с площадкой для мусора, но оператор не торопится их вывозить — в тариф не входит уборка территории рядом с баками.