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Posted 8 ноября, 07:04

Published 8 ноября, 07:04

Modified 8 ноября, 07:06

Updated 8 ноября, 07:06

На уборку незаконных свалок в Ростове потратили 400 миллионов рублей

На уборку незаконных свалок в Ростове потратили 400 миллионов рублей

8 ноября 2024, 07:04
Фото: rostovgazeta.ru. На уборку незаконных свалок в Ростове потратили 400 миллионов рублей
В Ростове уборка незаконных свалок обошлась бюджету в 400 миллионов рублей, сообщает глава администрации Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.

О ликвидации свалочных очагов чиновник рассказал 7 ноября. По его словам, большинство незаконных свалок появляется возле контейнеров для отходов. Со временем отходы скапливаются рядом с площадкой для мусора, но оператор не торопится их вывозить — в тариф не входит уборка территории рядом с баками.

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В администрации считают, что свалочные очаги появляются из-за того, что крупногабаритные отходы вывозят редко — и мусор скапливается. Если министерство ЖКХ региона одобрит просьбу о внесении изменений в соглашение с регоператором, то крупногабаритные отходы станут убирать каждые два дня.

Как сообщала RostovGazeta, только на борьбу со свалками до конца года в октябре готовы были потратить 45 миллионов рублей.

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