Ноябрьское потепление в Ростовской области может погубить деревья

«Могут погибнуть молодые березы, осины и клены. Их кора слишком тонкая и плохо защищает дерево от замерзания и оттаивания. Деревья, которые растут в городских условиях и привыкли к более теплому температурному режиму из-за нагревания асфальта воспринимают перепады еще болезненнее», — отмечает эксперт.