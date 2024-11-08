Ноябрьское потепление в Ростовской области может погубить деревья

Posted 8 ноября, 08:54
Published 8 ноября, 08:54
Modified 8 ноября, 08:56
Updated 8 ноября, 08:56
Уже к концу недели воздух в Ростовской области прогреется до +13 градусов. При этом наиболее холодная температура за этот период, по данным Северо-Кавказского УГМС не превысит -2°C.
«Такие резкие перепады температур могут погубить значительное количество растительности, особенно плодоносящие культуры», — отмечает ростовский биолог Татьяна Юрченко.
Эксперт объясняет, что переменчивая погода может вызвать у растений серьезный стресс, разрушить их клетки, снизить иммунитет и спровоцировать заболевания.
«Могут погибнуть молодые березы, осины и клены. Их кора слишком тонкая и плохо защищает дерево от замерзания и оттаивания. Деревья, которые растут в городских условиях и привыкли к более теплому температурному режиму из-за нагревания асфальта воспринимают перепады еще болезненнее», — отмечает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что синоптик Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области.