. Останки советских солдат нашли на стройке ЖК в Ростове

Posted 8 ноября, 04:39
Published 8 ноября, 04:39
Modified 8 ноября, 04:41
Updated 8 ноября, 04:41
На месте, где скоро вырастет очередная многоэтажка, десятки лет назад шли ожесточенные бои. В 1942 году красноармейцы держали оборону во время войны с немецко-фашистскими захватчиками. Солдат и мирных граждан полегло тогда так много, что останки до сих пор находят в Ростове и ближайших населенных пунктах.
Очередную такую находку сделали на улице Нансена в Рабочем городке. В период ВОВ это была окраина донской столицы. По словам Андрея Кудрякова, сначала экскаватор вместе с землей вытащил солдатскую каску. Затем рабочие увидели останки одного из погибших бойцов и вызвали поисковиков.
— Ростовские ополченцы не пропустили врага через свои позиции. Они навсегда остались в том жарком июле 1942 года, — рассказал глава поискового отряда. — А сегодня, 7 ноября 2024 мы косточка за косточкой доставали их из небытия. Бойцы-ростовчане так и не покинули свои позиции, навеки оставшись молодыми.
Ранее сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Ростовской области.