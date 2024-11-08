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Posted 8 ноября, 04:39

Published 8 ноября, 04:39

Modified 8 ноября, 04:41

Updated 8 ноября, 04:41

Останки советских солдат нашли на стройке ЖК в Ростове

Останки советских солдат нашли на стройке ЖК в Ростове

8 ноября 2024, 04:39
Фото: ВК Андрей Кудряков. https://vk.com/miysfront
. Останки советских солдат нашли на стройке ЖК в Ростове
В Ростове во время подготовительных работ к строительству ЖК обнаружили останки советских солдат. Рабочие нашли захоронение, сделанное прямо на поле боя в городских условиях, сообщает руководитель поискового отряда Андрей Кудряков.

На месте, где скоро вырастет очередная многоэтажка, десятки лет назад шли ожесточенные бои. В 1942 году красноармейцы держали оборону во время войны с немецко-фашистскими захватчиками. Солдат и мирных граждан полегло тогда так много, что останки до сих пор находят в Ростове и ближайших населенных пунктах.

Останки советских солдат нашли на стройке ЖК в РостовеОстанки советских солдат нашли на стройке ЖК в Ростове
Останки советских солдат нашли на стройке ЖК в Ростове.
Фото: ВК Андрей Кудряков. https://vk.com/miysfront

Очередную такую находку сделали на улице Нансена в Рабочем городке. В период ВОВ это была окраина донской столицы. По словам Андрея Кудрякова, сначала экскаватор вместе с землей вытащил солдатскую каску. Затем рабочие увидели останки одного из погибших бойцов и вызвали поисковиков.

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— Ростовские ополченцы не пропустили врага через свои позиции. Они навсегда остались в том жарком июле 1942 года, — рассказал глава поискового отряда. — А сегодня, 7 ноября 2024 мы косточка за косточкой доставали их из небытия. Бойцы-ростовчане так и не покинули свои позиции, навеки оставшись молодыми.

Ранее сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Ростовской области.

Останки советских солдат нашли на стройке ЖК в РостовеОстанки советских солдат нашли на стройке ЖК в Ростове
Останки советских солдат нашли на стройке ЖК в Ростове.
Фото: ВК Андрей Кудряков. https://vk.com/miysfront
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