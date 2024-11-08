. Останки советских солдат нашли на стройке ЖК в Ростове

На месте, где скоро вырастет очередная многоэтажка, десятки лет назад шли ожесточенные бои. В 1942 году красноармейцы держали оборону во время войны с немецко-фашистскими захватчиками. Солдат и мирных граждан полегло тогда так много, что останки до сих пор находят в Ростове и ближайших населенных пунктах.