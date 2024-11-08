Педиатры из Ростова спасли девочку весом в 1400 граммов

Posted 8 ноября, 10:23
Published 8 ноября, 10:23
Modified 8 ноября, 10:25
Updated 8 ноября, 10:25
Девочка появилась на свет в конце мая. Роды были тяжелыми, длились больше пяти часов. Врачи перинатального центра боролись за жизнь крохи весом 1400 граммов долгое время. Позже малышку передали в детскую поликлинику, где продолжили ее выхаживать. К началу ноября вес ребенка достиг уже 6,6 килограмма.
Мама девочки тоже полностью восстановилась, поэтому кормит дочь грудью. Однако походы к врачам на этом не закончились. Медики проводят углубленную реабилитацию — ребенок находится под постоянным диспансерным наблюдением. Родители продолжают регулярно консультироваться с узкими специалистами.
Ранее врачам удалось спасти ребенка, вес которого не достигал даже 700 граммов.