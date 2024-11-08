Педиатры из Ростова спасли девочку весом в 1400 граммов

Девочка появилась на свет в конце мая. Роды были тяжелыми, длились больше пяти часов. Врачи перинатального центра боролись за жизнь крохи весом 1400 граммов долгое время. Позже малышку передали в детскую поликлинику, где продолжили ее выхаживать. К началу ноября вес ребенка достиг уже 6,6 килограмма.