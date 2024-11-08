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Posted 8 ноября, 10:23

Published 8 ноября, 10:23

Modified 8 ноября, 10:25

Updated 8 ноября, 10:25

Педиатры из Ростова спасли девочку с критически низким весом

Педиатры из Ростова спасли девочку весом в 1400 граммов

8 ноября 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney. Педиатры из Ростова спасли девочку с критически низким весом
Сотрудники педиатрического отделения детской горполиклиники №4 выходили ребенка, который родился с весом меньше полутора килограммов, сообщает региональный Минздрав 8 ноября.

Девочка появилась на свет в конце мая. Роды были тяжелыми, длились больше пяти часов. Врачи перинатального центра боролись за жизнь крохи весом 1400 граммов долгое время. Позже малышку передали в детскую поликлинику, где продолжили ее выхаживать. К началу ноября вес ребенка достиг уже 6,6 килограмма.

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Фото: Минздрав РО

Мама девочки тоже полностью восстановилась, поэтому кормит дочь грудью. Однако походы к врачам на этом не закончились. Медики проводят углубленную реабилитацию — ребенок находится под постоянным диспансерным наблюдением. Родители продолжают регулярно консультироваться с узкими специалистами.

Ранее врачам удалось спасти ребенка, вес которого не достигал даже 700 граммов.

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