Почему 80% россиян выбирают онлайн-шопинг

Кроме того, выяснилось, что в среднем россияне готовы потратить около 22 тысяч рублей во время крупных распродаж. Примечательно, что мужчины тратят больше: их средние расходы составляют 24 тысячи рублей, в то время как женщины считают комфортной сумму 20 тысяч рублей. Эти данные были получены в результате недавнего исследования компании «Авито».