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Posted 8 ноября, 17:04

Published 8 ноября, 17:04

Modified 8 ноября, 17:07

Updated 8 ноября, 17:07

Почему 80% россиян выбирают онлайн-шопинг

Почему 80% россиян выбирают онлайн-шопинг

8 ноября 2024, 17:04
Фото: 1MI.
Восемь из десяти граждан России предпочитают совершать покупки через интернет. Многие из них подчеркивают, что это позволяет сравнивать цены на одной площадке и находить выгодные предложения.

Кроме того, выяснилось, что в среднем россияне готовы потратить около 22 тысяч рублей во время крупных распродаж. Примечательно, что мужчины тратят больше: их средние расходы составляют 24 тысячи рублей, в то время как женщины считают комфортной сумму 20 тысяч рублей. Эти данные были получены в результате недавнего исследования компании «Авито».

С учетом этих цифр перед стартовавшей 8 ноября распродажей товаров компания приняла решение создать специальный алгоритм. Он позволит проверять корректность скидок на товары. Главный принцип заключается в том, что из выборки распродажи будут исключаться те товары, цена которых изменялась накануне распродажи и превышает среднее значение за последний месяц.

По словам директора по продукту в «Авито Товарах» Сергея Хакимова, данный подход поможет избежать недобросовестных акций, что особенно актуально в сезон распродаж.

О появлении такого функционала сообщалось в прошлом году.

В этом году планируется разместить около 9 млн товаров со скидками. Участвовать в продаже смогут только продавцы с высоким рейтингом.

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