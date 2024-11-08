Почему 80% россиян выбирают онлайн-шопинг

Posted 8 ноября, 17:04
Published 8 ноября, 17:04
Modified 8 ноября, 17:07
Updated 8 ноября, 17:07
Кроме того, выяснилось, что в среднем россияне готовы потратить около 22 тысяч рублей во время крупных распродаж. Примечательно, что мужчины тратят больше: их средние расходы составляют 24 тысячи рублей, в то время как женщины считают комфортной сумму 20 тысяч рублей. Эти данные были получены в результате недавнего исследования компании «Авито».
С учетом этих цифр перед стартовавшей 8 ноября распродажей товаров компания приняла решение создать специальный алгоритм. Он позволит проверять корректность скидок на товары. Главный принцип заключается в том, что из выборки распродажи будут исключаться те товары, цена которых изменялась накануне распродажи и превышает среднее значение за последний месяц.
По словам директора по продукту в «Авито Товарах» Сергея Хакимова, данный подход поможет избежать недобросовестных акций, что особенно актуально в сезон распродаж.
О появлении такого функционала сообщалось в прошлом году.
В этом году планируется разместить около 9 млн товаров со скидками. Участвовать в продаже смогут только продавцы с высоким рейтингом.