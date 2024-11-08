Предприниматель из Ростова «спрятал» от налоговой 27 млн рублей

Известно, что предприниматель стремился избежать уплаты налогов и легализации своих доходов. Для этого от изготовил и отправил в различные кредитные учреждения 72 поддельных платежных поручения о переводе средств на расчетные счета. Однако лица, владеющие ими, не сотрудничали с ним и вообще не занимались никаким бизнесом. Таким образом, злоумышленник получил переводы на сумму, превышающую 27 миллионов рублей.