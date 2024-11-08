Предприниматель из Ростова «спрятал» от налоговой 27 млн рублей

Posted 8 ноября, 10:39
Published 8 ноября, 10:39
Modified 8 ноября, 10:41
Updated 8 ноября, 10:41
Известно, что предприниматель стремился избежать уплаты налогов и легализации своих доходов. Для этого от изготовил и отправил в различные кредитные учреждения 72 поддельных платежных поручения о переводе средств на расчетные счета. Однако лица, владеющие ими, не сотрудничали с ним и вообще не занимались никаким бизнесом. Таким образом, злоумышленник получил переводы на сумму, превышающую 27 миллионов рублей.
На фигуранта завели уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ. Следователи собрали всю необходимую доказательную базу, завершили расследование и наплавили дело в суд. Мужчина может получить до шести лет лишения свободы.
Добавим, ранее этот предприниматель уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.
До этого в Ростовской области увеличили налог для букмекерских контор до 10 миллионов рублей.