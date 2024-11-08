rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 10:39

Published 8 ноября, 10:39

Modified 8 ноября, 10:41

Updated 8 ноября, 10:41

Предприниматель из Ростова обманом получил от банков более 27 млн рублей

Предприниматель из Ростова «спрятал» от налоговой 27 млн рублей

8 ноября 2024, 10:39
Фото: 1MI. Предприниматель из Ростова обманом получил от банков более 27 млн рублей
В Ростове-на-Дону следователи завершили расследование уголовного дела об индивидуальном предпринимателе, который совершил неправомерный оборот средств платежей, информирует СУ СКР по Ростовской области.

Известно, что предприниматель стремился избежать уплаты налогов и легализации своих доходов. Для этого от изготовил и отправил в различные кредитные учреждения 72 поддельных платежных поручения о переводе средств на расчетные счета. Однако лица, владеющие ими, не сотрудничали с ним и вообще не занимались никаким бизнесом. Таким образом, злоумышленник получил переводы на сумму, превышающую 27 миллионов рублей.

Бастрыкин взял на контроль дело о смерти девушки в больнице Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

На фигуранта завели уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ. Следователи собрали всю необходимую доказательную базу, завершили расследование и наплавили дело в суд. Мужчина может получить до шести лет лишения свободы.

Добавим, ранее этот предприниматель уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

До этого в Ростовской области увеличили налог для букмекерских контор до 10 миллионов рублей.

Читайте также:
Жителям Ростовской области не хватает зарплаты, а футбол не умирает с уходом ГолубеваИтоги недели: в Ростовской области освободили рабов и арестовали главу ЗерноградаС туристов в Ростове-на-Дону начнут взимать по 100 рублей за сутки
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Доход#Преступление#Последние новости Ростова на сегодня#Налог#Следком#Предприниматели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика