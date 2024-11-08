Роспотребнадзор опроверг вспышку вируса Коксаки в детсадах Таганрога

Posted 8 ноября, 13:41
Published 8 ноября, 13:41
Modified 8 ноября, 13:43
Updated 8 ноября, 13:43
СМИ сообщили о возможной вспышке вируса Коксаки в регионе. Инфекцию якобы нашли у воспитанников детских садов в Таганроге.
Роспотребнадзор опроверг эту информацию. Там заявили, что в Таганроге не регистрировали заболевших вирусом Коксаки, не подтверждались случаи заболевания и в детских учреждениях.
Вирусом Коксаки заражаются туристы в Турции и других странах. Некоторые инфицированные обнаруживают симптомы болезни по приезде в Россию. Основные симптомы болезни — сыпь на теле, конъюнктивит, стоматит, диарея и поражение верхних дыхательных путей. Подробнее о вирусе Коксаки и мерах его профилактики рассказала в отдельном материале RostovGazeta.