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Posted 8 ноября, 13:41

Published 8 ноября, 13:41

Modified 8 ноября, 13:43

Updated 8 ноября, 13:43

Роспотребнадзор опроверг распространение вируса Коксаки в детсадах Таганрога

Роспотребнадзор опроверг вспышку вируса Коксаки в детсадах Таганрога

8 ноября 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney. Роспотребнадзор опроверг распространение вируса Коксаки в детсадах Таганрога
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Здоровье и красота
В Ростовской области нет зарегистрированных случаев заболевания вирусом Коксаки, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

СМИ сообщили о возможной вспышке вируса Коксаки в регионе. Инфекцию якобы нашли у воспитанников детских садов в Таганроге.

Роспотребнадзор опроверг эту информацию. Там заявили, что в Таганроге не регистрировали заболевших вирусом Коксаки, не подтверждались случаи заболевания и в детских учреждениях.

Жителям Ростовской области рассказали о смертельной опасности вируса Коксаки
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Вирусом Коксаки заражаются туристы в Турции и других странах. Некоторые инфицированные обнаруживают симптомы болезни по приезде в Россию. Основные симптомы болезни — сыпь на теле, конъюнктивит, стоматит, диарея и поражение верхних дыхательных путей. Подробнее о вирусе Коксаки и мерах его профилактики рассказала в отдельном материале RostovGazeta.

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