Роспотребнадзор опроверг вспышку вируса Коксаки в детсадах Таганрога

Вирусом Коксаки заражаются туристы в Турции и других странах. Некоторые инфицированные обнаруживают симптомы болезни по приезде в Россию. Основные симптомы болезни — сыпь на теле, конъюнктивит, стоматит, диарея и поражение верхних дыхательных путей. Подробнее о вирусе Коксаки и мерах его профилактики рассказала в отдельном материале RostovGazeta.