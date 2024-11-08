Posted 8 ноября, 09:53
Published 8 ноября, 09:53
Modified 8 ноября, 09:55
Updated 8 ноября, 09:55
Депутат объясняет, что существует определенное лобби, центры влияния на политику избранных президентов США. Политика идет агрессивная. Это политика построения однополярного мира, которая остается в повестках и Бильдербергского клуба, и так называемых англосаксов.
«Трамп не свободен. Он будет зависеть от их действий и решений», — отмечает Виктор Водолацкий.
Собеседник добавляет, что обещания Трампа за 24 часа закончить конфликт на Украине, являются пиар ходом.
«Никто ему не даст завершить тот эксперимент, который сегодня сделал из Украины полигон. Полигон, на котором отрабатывается новейшее вооружение, разрабатываются и испытываются уже в реальном исполнении новые виды оружия. Поэтому для нас не поменяется ничего. Мы должны продолжать намеченные нашим президентом цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. А дальше все зависит от инаугурации в январе», — комментирует Виктор Водолацкий.
Депутат объясняет, что если Трамп ограничит финансирование Украины, прекратит поставки вооружения, то ситуация резко изменится в лучшую сторону для окончания СВО.
Ранее RostovGazeta сообщала о бегстве украинской власти из Купянска.