С начала года власти Ростова ликвидировал более 400 тыс. кубометров стихийного мусора

В городе регулярно обновляются мусорные контейнеры, увеличивается число самих площадок, которые располагаются на муниципальной земле. Однако далеко не все горожане до сих пор усвоили прописную истину — «Чисто не там где метут, а там где не сорят», поэтому и продолжают бросать мусор где попало, а не в специально отведенных для этих целей местах.