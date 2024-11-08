С начала года власти Ростова ликвидировал более 400 тыс. кубометров стихийного мусора

Posted 8 ноября, 15:18
Published 8 ноября, 15:18
Modified 8 ноября, 15:20
Updated 8 ноября, 15:20
Глава администрации отметил, что ликвидация свалочных очагов на территории города находится на особом контроле. Тем более мусор, который находится на прилегающих к площадкам территориях, убирается и вывозится за счет городского бюджета, так как его уборка не включена в единый тариф регионального оператора по обращению с ТКО.
Согласно данным департамента ЖКХ и энергетики города, в этом году на борьбу со свалочными очагами, появившимися около контейнерных площадок, город направил колоссальную сумму, которая составила порядка 400 миллионов бюджетных рублей.
По словам Алексея Логвиненко, выделяемые на борьбу со стихийным мусором деньги город мог использовать куда более эффективно: направить их, например, на благоустройство дворов, строительство детских и спортивных площадок, или ремонт школ.
— Прошу бережнее относиться к нашему любимому городу, не пользоваться услугами «серых возчиков» и выбрасывать мусор только в специально отведенных для этих целей местах, — обратился к жителям Ростова глава администрации.
Алексей Логвиненко добавил, что основными причинами образования свалочных очагов около городских контейнерных площадок является несколько факторов. Один из них — недостаточная кратность вывоза крупногабаритных отходов. Среди других причин, глава выделил деятельность так называемых «серых возчиков» и несознательность некоторых горожан.
— Мы обратились в министерство ЖКХ области с просьбой о внесении изменений в соглашение с региональным оператором, чтобы КГО вывозились не реже 1 раза в двое суток, независимо от температурного режима, — сказал глава администрации города.
С начала текущего года на территории Ростова-на-Дону было собрано и вывезено более 400 тыс. кубометров отходов. Для понимания объема, этим количеством можно заполнить около 40 тысяч грузовых железнодорожных вагонов.
За весь прошлый год объем мусора на стихийных свалках, вывезенных городом, составил 380 тыс. кубометров.
В этом году за счет бюджета дополнительно обустроят более 70 площадок в рамках единой концепции. Это надежные конструкции с крышей и дверцами и со специальным отсеком для крупногабаритных отходов. Завершить эту работу должны до конца ноября.
Кроме того, администрации районов закупили в этом году более 1000 новых контейнеров для сбора ТКО, 800 из них уже установлены. Часть пойдет на замену старых.
Алексей Логвиненко подчеркнул, что для улучшения санитарного состояния донской столицы, администрация прилагает все усилия.
В городе регулярно обновляются мусорные контейнеры, увеличивается число самих площадок, которые располагаются на муниципальной земле. Однако далеко не все горожане до сих пор усвоили прописную истину — «Чисто не там где метут, а там где не сорят», поэтому и продолжают бросать мусор где попало, а не в специально отведенных для этих целей местах.