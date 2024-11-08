Спасатели опровергли разлив масла в реке Дон в Ростове

Posted 8 ноября, 13:49
Published 8 ноября, 13:49
Modified 8 ноября, 13:51
Updated 8 ноября, 13:51
Жители Ростова в соцсетях писали об огромном масляном пятне в реке Дон. Его заметили рядом с Ворошиловским мостом. Очевидцы вызвали на место спасателей.
Сотрудники управления по делам ГО и ЧС оперативно приехали на место происшествия, но пятна не обнаружили.
«Исследовав устье реки Дон, масляного пятна специалистами обнаружено не было», — отметили специалисты.
Ранее в реку Малая Черепаха в Таганроге слили мутно-белые нечистоты. Специалисты провели обследование балки реки и выяснили, что причиной ЧП стала утечка на сетях канализации.