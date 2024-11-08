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Posted 8 ноября, 13:49

Published 8 ноября, 13:49

Modified 8 ноября, 13:51

Updated 8 ноября, 13:51

Спасатели опровергли разлив масла в реке Дон в Ростове

Спасатели опровергли разлив масла в реке Дон в Ростове

8 ноября 2024, 13:49
Фото: rostovgazeta.ru. Спасатели опровергли разлив масла в реке Дон в Ростове
Городские спасатели не нашли масляного пятна в реке Дон, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Ростова.

Жители Ростова в соцсетях писали об огромном масляном пятне в реке Дон. Его заметили рядом с Ворошиловским мостом. Очевидцы вызвали на место спасателей.

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС оперативно приехали на место происшествия, но пятна не обнаружили.

«Исследовав устье реки Дон, масляного пятна специалистами обнаружено не было», — отметили специалисты.

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Ранее в реку Малая Черепаха в Таганроге слили мутно-белые нечистоты. Специалисты провели обследование балки реки и выяснили, что причиной ЧП стала утечка на сетях канализации.

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