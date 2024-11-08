Сразу три уникальных старинных дома в Ростове пойдут под снос

Posted 8 ноября, 17:58
Published 8 ноября, 17:58
Modified 8 ноября, 18:00
Updated 8 ноября, 18:00
Одно из зданий, подлежащих сносу, находится на Ворошиловском, 10, недалеко от моста через Дон. Дом построен в середине прошлого века. Его признавали объектом культурного наследия. Из-за отсутствия должного ухода он быстро пришёл в упадок. Ещё в 2011 году многоквартирный дом признали аварийным. Теперь власти решили его снести.
Такая же судьба постигнет дом на 26-й Линии, 6/1. Уникальное двухэтажное здание возвели ещё в 1878 году. Дом признали аварийным и подлежащим сносу.
Ещё одно двухэтажное здание, которое решили разрушить, дом №103 на улице Рябышева. Его признали аварийным в 2020 году.
Администрация Ростова пообещала собственникам домов компенсации. Для определения их суммы нужно дождаться оценки жилплощади экспертами.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону дом Ирины Аллегровой могут признать аварийным и снести.