Сразу три уникальных старинных дома в Ростове пойдут под снос

Одно из зданий, подлежащих сносу, находится на Ворошиловском, 10, недалеко от моста через Дон. Дом построен в середине прошлого века. Его признавали объектом культурного наследия. Из-за отсутствия должного ухода он быстро пришёл в упадок. Ещё в 2011 году многоквартирный дом признали аварийным. Теперь власти решили его снести.