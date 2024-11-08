Стало известно, когда глава Минфина Ростовской области покинет пост

По информации 1RND, с Федотовой продлили контракт. Примечательно, что ранее в пресс-службе правительства заявили, что все министры, кроме Сергея Сизикова, останутся на своих местах до выборов в сентябре 2025 года. В ряде СМИ при этом со ссылкой на источники появляется информация о том, что должности могут лишиться еще несколько министров и пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова. Последняя якобы уже стала потихоньку забирать свои вещи из кабинета.