Стало известно, когда глава Минфина Ростовской области покинет пост

Posted 8 ноября, 09:59
Published 8 ноября, 09:59
Modified 8 ноября, 10:01
Updated 8 ноября, 10:01
По информации 1RND, с Федотовой продлили контракт. Примечательно, что ранее в пресс-службе правительства заявили, что все министры, кроме Сергея Сизикова, останутся на своих местах до выборов в сентябре 2025 года. В ряде СМИ при этом со ссылкой на источники появляется информация о том, что должности могут лишиться еще несколько министров и пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова. Последняя якобы уже стала потихоньку забирать свои вещи из кабинета.
— Она [Лилия Федотова — прим] должна сверстать бюджет на следующий год, его должно утвердить Заксобрание региона, а уже потом передать дела преемнику, которого назначит Юрий Слюсарь, — цитирует анонимного источника ростовское СМИ.
Очевидно, даже если есть план на увольнение нескольких министров, быстро их снять с поста не получится. Сначала тем придется обучить преемников и передать все свои дела. На это может потребоваться около двух-трех месяцев.