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Posted 8 ноября, 09:59

Published 8 ноября, 09:59

Modified 8 ноября, 10:01

Updated 8 ноября, 10:01

Министр финансов Ростовской области останется на посту еще на три месяца

Стало известно, когда глава Минфина Ростовской области покинет пост

8 ноября 2024, 09:59
Фото: donland.ru. Министр финансов Ростовской области останется на посту еще на три месяца

Министр финансов Ростовской области останется на посту еще на три месяца

Сюжет
Выборы
Лилия Федотова, занимающая пост министра финансов Ростовской области и заместителя губернатора больше 13 лет, задержится еще минимум на три месяца, сообщают СМИ.

По информации 1RND, с Федотовой продлили контракт. Примечательно, что ранее в пресс-службе правительства заявили, что все министры, кроме Сергея Сизикова, останутся на своих местах до выборов в сентябре 2025 года. В ряде СМИ при этом со ссылкой на источники появляется информация о том, что должности могут лишиться еще несколько министров и пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова. Последняя якобы уже стала потихоньку забирать свои вещи из кабинета.

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— Она [Лилия Федотова — прим] должна сверстать бюджет на следующий год, его должно утвердить Заксобрание региона, а уже потом передать дела преемнику, которого назначит Юрий Слюсарь, — цитирует анонимного источника ростовское СМИ.

Очевидно, даже если есть план на увольнение нескольких министров, быстро их снять с поста не получится. Сначала тем придется обучить преемников и передать все свои дела. На это может потребоваться около двух-трех месяцев.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выборы#Губернатор#Увольнение#Контракт#СМИ#Заксобрание
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