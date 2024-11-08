Стоимость краткосрочной аренды в Ростове-на-Дону составила 3 тыс. рублей — Домклик

Аналитический центр Домклик продолжает цикл исследований, посвященных рынку краткосрочной аренды. В предыдущих статьях эксперты рассказывали о том, какие города пользуются наибольшей популярностью у туристов и сколько стоит аренда квартиры на сутки. О том, как в последние месяцы менялись цены в данном сегменте и каковы ожидания экспертов — в этом материале.