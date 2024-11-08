В Азовском море хотят разрешить промысел осетра. Но есть нюанс

Posted 8 ноября, 17:13
Published 8 ноября, 17:13
Modified 8 ноября, 17:15
Updated 8 ноября, 17:15
По словам учёного, в год в Азовское море выпускают 12 миллионов штук малька осетровых пород. Но для восстановления популяции необходимо 20 миллионов штук малька в год.
«Вообще, целевой ориентир — 40 миллионов в год», — отметил Валерий Вышняк в эфире «Россия 24».
Промысловый возврат от молоди составляет лишь 0,5-0,6%, остальные просто не выживают. По оценкам учёных, промысел осетровых видов рыб в Азовском море может быть открыт через семь-десять лет.