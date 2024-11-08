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Posted 8 ноября, 17:13

Published 8 ноября, 17:13

Modified 8 ноября, 17:15

Updated 8 ноября, 17:15

Через 7-10 лет в Азовском море могут открыть промысел осетровых видов рыб

В Азовском море хотят разрешить промысел осетра. Но есть нюанс

8 ноября 2024, 17:13
Фото: 1MI. Через 7-10 лет в Азовском море могут открыть промысел осетровых видов рыб

В Азовском море могут разрешить промысел осетра

Через семь-десять лет в Азовском море могут открыть промысел осетровых видов рыб, рассказал начальник центра водных биологических ресурсов Азово-Черноморского филиала всероссийского института рыбного хозяйства Валерий Вышняк.

По словам учёного, в год в Азовское море выпускают 12 миллионов штук малька осетровых пород. Но для восстановления популяции необходимо 20 миллионов штук малька в год.

«Вообще, целевой ориентир — 40 миллионов в год», — отметил Валерий Вышняк в эфире «Россия 24».

Промысловый возврат от молоди составляет лишь 0,5-0,6%, остальные просто не выживают. По оценкам учёных, промысел осетровых видов рыб в Азовском море может быть открыт через семь-десять лет.

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Ранее сообщалось, что рыбакам разрешат добывать ещё больше креветок в Азовском море.

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