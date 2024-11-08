«В доме на Социалистической»: как отец вирусологии жил и умер в Ростове-на-Дону

В 2024 году исполнилось 160 лет со дня рождения великого ученого. Известному ростовскому гиду Марине Натальян пришла замечательная мысль собрать всех неравнодушных к судьбе дома Ивановского. Была проведена акция за сохранение этого уникального места, в которой принял участие и автор этих строк. К этой акции подключились известный ростовский пианист Руслан Нуриев, певица Оксана Ференчук, экскурсоводы и краеведы Алексей Павловский, Мария Братолюбова, Геннадий Крольман, Оксана Мордовина, Даниил Ковалев и многие другие ростовчане, среди которых были и художники, журналисты, врачи, учителя, ученые, преподаватели, представители творческой интеллигенции. Был и уличный концерт, и экскурсии вокруг квартала, где жил Ивановский.