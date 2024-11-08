«В доме на Социалистической»: как отец вирусологии жил и умер в Ростове-на-Дону

Posted 8 ноября, 07:20
Published 8 ноября, 07:20
Modified 8 ноября, 07:23
Updated 8 ноября, 07:23
Георгий Багдыков
Но это не помешало ему организовать в нашем городе новые научные исследования. Более того, он был председателем отделения биологии Общества естествоиспытателей природы.
Дмитрий Иосифович Ивановский в нашем городе прожил пять лет, с 1915 по 1920 годы. Умер 20 апреля 1920 года. Был похоронен на Новопоселенческом кладбище Ростова-на-Дону. После ликвидации этого кладбища надгробие, ставшее кенотафом, было перенесено на Братское кладбище.
В чем уникальность работ Ивановского? Он являлся основоположником вирусологии. Вы только вдумайтесь! Это сегодня мы все говорим о вирусах как о некой повседневности, тем более что недавно пережили пандемию коронавируса. А к концу девятнадцатого века человечество еще ничего не знало о вирусах.
Надо пояснить, как Ивановский открыл вирусы. Он исследовал мозаичную болезнь табака. И хотя эти вирусы удалось увидеть только в конце тридцатых годов минувшего века, но именно Дмитрий Иосифович предсказал их существование.
Вообще, вирусы − это неклеточные инфекционные агенты, которые могут воспроизводиться только внутри клеток.
Думаю, надо разъяснить, чем вирусы отличаются от бактерий. Начнем с того, что вирус − простейшая жизненная форма, которая существует только внутри клетки, заражает ее, после чего происходит размножение вируса. Вирусы не размножаются во внешней среде. Вот именно поэтому им необходимо внедриться в клетку.
Бактерия же самостоятельна, она живет полноценно, размножаясь делением. Если бактерия попадает в организм человека, то она рассматривает его как благоприятную среду. Но бактерии могут жить длительное время во внешней среде и без человека или животных.
Но и вирусы, и бактерии способны поражать организм, вызывая инфекционное заражение.
И все же вернемся к нашему великому земляку Ивановскому. Как мы уже выяснили, Дмитрий Иосифович явился основателем метода изучения болезней растений и патологической цитологии вирусных заболеваний. А открытие вирусов сыграло огромную роль в развитии биологии, медицины, ветеринарии. Именно это открытие позволило впоследствии расшифровать причину таких болезней как бешенство, оспа, энцефалит и так далее.
В знак признания выдающихся заслуг Дмитрия Иосифовича Ивановского перед наукой Институту вирусологии АМН СССР (ныне РАН) было присвоено его имя. В Охотском море был назван мыс в честь Ивановского.
В Российской академии медицинских наук учреждена премия имени выдающегося ученого, которая присуждается один раз в три года за лучшую научную работу по вирусологии.
Думаю, любой город посчитал бы за счастье в честь такого великого человека создать музей, водить к дому, в котором он жил, туристов.
К сожалению, дом, в котором жил Дмитрий Иосифович Ивановский, сегодня находится в плачевном состоянии, разрушается, а потому и судьба его непонятна.
Жил же Дмитрий Иосифович в самом центре Ростова, на нынешней улице Социалистической, 87.
В 2024 году исполнилось 160 лет со дня рождения великого ученого. Известному ростовскому гиду Марине Натальян пришла замечательная мысль собрать всех неравнодушных к судьбе дома Ивановского. Была проведена акция за сохранение этого уникального места, в которой принял участие и автор этих строк. К этой акции подключились известный ростовский пианист Руслан Нуриев, певица Оксана Ференчук, экскурсоводы и краеведы Алексей Павловский, Мария Братолюбова, Геннадий Крольман, Оксана Мордовина, Даниил Ковалев и многие другие ростовчане, среди которых были и художники, журналисты, врачи, учителя, ученые, преподаватели, представители творческой интеллигенции. Был и уличный концерт, и экскурсии вокруг квартала, где жил Ивановский.
На мой взгляд, было сделано очень многое для того, чтобы привлечь внимание власть предержащих к печальной судьбе дома Ивановского. Надеюсь, что эта акция не пройдет бесследно.
Несомненно, мы должны гордиться тем, что именно в нашем городе жил Дмитрий Иосифович Ивановский, великий ученый, основоположник науки вирусологии.