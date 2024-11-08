В Ростове на Буденновском эвакуировали отель Marins Park Hotel. Что там произошло?

Posted 8 ноября, 08:49
Published 8 ноября, 08:49
Modified 8 ноября, 10:25
Updated 8 ноября, 10:25
Утром 8 ноября в Ростове-на-Дону в срочном порядке эвакуировали трёхзвёздочный отель Marins Park Hotel, расположенный по адресу проспект Буденновский, 59. Персонал гостиницы начал стучаться в номера постояльцев и просить покинуть здание. Всех людей, включая сотрудников, вывели на улицу и не впускали обратно по меньшей мере около часа. На данный момент неизвестно, смогли ли жильцы вернуться в свои комнаты. На место происшествия приехали полицейские и кинологи.
Очевидцы рассказали, что к отелю также вызвали и сотрудников Росгвардии. В здании якобы слышали стрельбу: «Там перестрелка была».
«Из постели выдернули, уже час стоим», — написал пользователь.
Добавим, что истинные причины эвакуации неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов не комментировали ситуацию, информацию о стрельбе также пока не подтвердили.
До этого в Ростове-на-Дону силовики оцепили здание «Табачка. Центр».