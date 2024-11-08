В Ростове на Буденновском эвакуировали отель Marins Park Hotel. Что там произошло?

Утром 8 ноября в Ростове-на-Дону в срочном порядке эвакуировали трёхзвёздочный отель Marins Park Hotel, расположенный по адресу проспект Буденновский, 59. Персонал гостиницы начал стучаться в номера постояльцев и просить покинуть здание. Всех людей, включая сотрудников, вывели на улицу и не впускали обратно по меньшей мере около часа. На данный момент неизвестно, смогли ли жильцы вернуться в свои комнаты. На место происшествия приехали полицейские и кинологи.