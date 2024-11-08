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Posted 8 ноября, 08:49

Published 8 ноября, 08:49

Modified 8 ноября, 10:25

Updated 8 ноября, 10:25

В Ростове эвакуировали отель Marins Park Hotel. Что там произошло?

В Ростове на Буденновском эвакуировали отель Marins Park Hotel. Что там произошло?

8 ноября 2024, 08:49
Фото: 73.mchs.gov.ru. иллюстрация. В Ростове эвакуировали отель Marins Park Hotel. Что там произошло?

В Ростове на Буденновском эвакуировали отель Marins Park Hotel

В центре Ростова-на-Дону экстренно эвакуировали Marins Park Hotel на Буденновском, информирует телеграм-канал «Это Ростов новости».

Утром 8 ноября в Ростове-на-Дону в срочном порядке эвакуировали трёхзвёздочный отель Marins Park Hotel, расположенный по адресу проспект Буденновский, 59. Персонал гостиницы начал стучаться в номера постояльцев и просить покинуть здание. Всех людей, включая сотрудников, вывели на улицу и не впускали обратно по меньшей мере около часа. На данный момент неизвестно, смогли ли жильцы вернуться в свои комнаты. На место происшествия приехали полицейские и кинологи.

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Видео: 73.mchs.gov.ru. иллюстрация. В Ростове эвакуировали отель Marins Park Hotel. Что там произошло?

Очевидцы рассказали, что к отелю также вызвали и сотрудников Росгвардии. В здании якобы слышали стрельбу: «Там перестрелка была».

«Из постели выдернули, уже час стоим», — написал пользователь.

Добавим, что истинные причины эвакуации неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов не комментировали ситуацию, информацию о стрельбе также пока не подтвердили.

До этого в Ростове-на-Дону силовики оцепили здание «Табачка. Центр».

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