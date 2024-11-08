В Ростове-на-Дону ограничат движение автомобилей по Таганрогской

Департамент автомобильных дорог Ростова-на-Дону предупреждает водителей города о том, что с 12 ноября по 20 декабря будет действовать запрет на движение автомобилей и других транспортных средств на Военведе, а именно по крайней правой полосе с северной стороны улицы Таганрогской на отрезке между Гагринской и Дебальцевской.