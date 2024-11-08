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Posted 8 ноября, 06:48

Published 8 ноября, 06:48

Modified 8 ноября, 06:50

Updated 8 ноября, 06:50

В Ростове-на-Дону ограничат движение автомобилей по Таганрогской

В Ростове-на-Дону ограничат движение автомобилей по Таганрогской

8 ноября 2024, 06:48
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону ограничат движение автомобилей по Таганрогской
В скором времени в Ростове-на-Дону начнутся работы на подземных коммуникациях, что повлияет на передвижение транспортных средств. Сведения размещены на портале горадминистрации.

Департамент автомобильных дорог Ростова-на-Дону предупреждает водителей города о том, что с 12 ноября по 20 декабря будет действовать запрет на движение автомобилей и других транспортных средств на Военведе, а именно по крайней правой полосе с северной стороны улицы Таганрогской на отрезке между Гагринской и Дебальцевской.

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Добавим, что на этом участке дороги будут проводить работы на водопроводе.

Ранее стало известно, что движение ограничат еще на четырех улицах Ростова-на-Дону.

До этого седельный тягач с прицепом раздавил отечественную легковушку на трассе в Ростовской области. В страшной аварии погиб водитель авто.

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