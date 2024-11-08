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Posted 8 ноября, 16:58

Published 8 ноября, 16:58

Modified 8 ноября, 17:00

Updated 8 ноября, 17:00

В Ростове проведут аукцион на реконструкцию очистных сооружений за 22 млн руб

В Ростове на реконструкцию очистных сооружений потратят жилого района потратят 22 млн

8 ноября 2024, 16:58
Фото: Ростовводоканал. В Ростове проведут аукцион на реконструкцию очистных сооружений за 22 млн руб

В Ростове на реконструкцию очистных сооружений потратят 22 млн

ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» ищет подрядчика, который реконструирует очистные сооружения жилого района «Суворовский» в Ростове-на-Дону, сообщается в документах на портале госзакупок.

ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» организовала аукцион на восстановление очистных сооружений одного из жилых комплексов Ростова-на-Дону. Помимо реконструкции подрядчик должен возвести здание механической очистки и увеличить производительность конструкций до 19,5 тысячи кубических метров в сутки. Работы должны быть полностью выполнены до 30 декабря. На реализацию проекта компания готова выделить 21,9 миллиона рублей.

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Добавим, что заявки на электронные торги можно подавать с 8 по 25 ноября.

До этого стало известно, что власти Ростова-на-Дону хотят сдать в аренду часть городской больницы №20. Арендатор станет владельцем небольшого помещения, в котором можно открыть аптеку.

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