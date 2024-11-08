В Ростове на реконструкцию очистных сооружений потратят жилого района потратят 22 млн

Posted 8 ноября, 16:58
Published 8 ноября, 16:58
Modified 8 ноября, 17:00
Updated 8 ноября, 17:00
ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» организовала аукцион на восстановление очистных сооружений одного из жилых комплексов Ростова-на-Дону. Помимо реконструкции подрядчик должен возвести здание механической очистки и увеличить производительность конструкций до 19,5 тысячи кубических метров в сутки. Работы должны быть полностью выполнены до 30 декабря. На реализацию проекта компания готова выделить 21,9 миллиона рублей.
Добавим, что заявки на электронные торги можно подавать с 8 по 25 ноября.
До этого стало известно, что власти Ростова-на-Дону хотят сдать в аренду часть городской больницы №20. Арендатор станет владельцем небольшого помещения, в котором можно открыть аптеку.