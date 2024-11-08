В Ростове в доме на Сельмаше отключили сразу отопление, свет и воду

Posted 8 ноября, 12:47
Published 8 ноября, 12:47
Modified 8 ноября, 14:07
Updated 8 ноября, 14:07
8 ноября рядом с новенькой высоткой на Сержантова работали сотрудники «Теплокоммунэнерго». Коммунальщики отключили в доме отопление и горячую воду. При этом жителей об этом не предупредили.
Во время их работ произошла авария на электрическом кабеле. В доме пропал свет. Из-за неработающего насоса перестала подаваться холодная вода. Подниматься на высокие этажи люди вынуждены пешком.
«У нас инвалид без одной ноги поднимается на костылях на пятнадцатый этаж», — жалуются жильцы.
По их словам, представители городских сетей якобы заявили, что сначала займутся устранением аварии на высоковольтной линии и лишь потом «рассмотрят возможность» подключить дом на Сержантова к электричеству.
«Это что такое? Сколько мы будем сидеть без воды, света и отопления? У нас в доме маленькие дети, инвалиды, лежачие больные», — жалуются ростовчане.
Представители городских сетей объяснили, что во время работы произошло повреждение кабельной линии 6-и киловольт. Пять трансформаторных подстанций было обесточено.
«Две из них запитали, а на трех продолжаются восстановительные работы. Когда работы закончатся, запитают остальных абонентов. Бригада на месте, работает, восстанавливает», — подчеркнули в организации.
Также сегодня в Ростове десятки высоток остались без тепла в Ростове из-за коммунальной аварии.