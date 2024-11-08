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Posted 8 ноября, 12:47

Published 8 ноября, 12:47

Modified 8 ноября, 14:07

Updated 8 ноября, 14:07

В Ростове в доме на Сельмаше отключили сразу отопление, свет и воду

В Ростове в доме на Сельмаше отключили сразу отопление, свет и воду

8 ноября 2024, 12:47
Фото: Читатели. rostovgazeta.ru. В Ростове в доме на Сельмаше отключили сразу отопление, свет и воду
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Эксклюзив
В доме на улице Сержантова, 9/27 в Ростове-на-Дону в один день отключили отопление, воду и электричество, сроки их подачи неизвестны, сообщили RostovGazeta жильцы.

8 ноября рядом с новенькой высоткой на Сержантова работали сотрудники «Теплокоммунэнерго». Коммунальщики отключили в доме отопление и горячую воду. При этом жителей об этом не предупредили.

Во время их работ произошла авария на электрическом кабеле. В доме пропал свет. Из-за неработающего насоса перестала подаваться холодная вода. Подниматься на высокие этажи люди вынуждены пешком.

«У нас инвалид без одной ноги поднимается на костылях на пятнадцатый этаж», — жалуются жильцы.

По их словам, представители городских сетей якобы заявили, что сначала займутся устранением аварии на высоковольтной линии и лишь потом «рассмотрят возможность» подключить дом на Сержантова к электричеству.

«Это что такое? Сколько мы будем сидеть без воды, света и отопления? У нас в доме маленькие дети, инвалиды, лежачие больные», — жалуются ростовчане.
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Представители городских сетей объяснили, что во время работы произошло повреждение кабельной линии 6-и киловольт. Пять трансформаторных подстанций было обесточено.

«Две из них запитали, а на трех продолжаются восстановительные работы. Когда работы закончатся, запитают остальных абонентов. Бригада на месте, работает, восстанавливает», — подчеркнули в организации.

Также сегодня в Ростове десятки высоток остались без тепла в Ростове из-за коммунальной аварии.

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