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Posted 8 ноября, 16:05

Published 8 ноября, 16:05

Modified 8 ноября, 16:07

Updated 8 ноября, 16:07

В Ростовской области пугают вирусом Коксаки и находят место жертвоприношения

В Ростовской области напуганы вирусом Коксаки и нашли место жертвоприношения

8 ноября 2024, 16:05
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростовской области пугают вирусом Коксаки и находят место жертвоприношения
Министр финансов Ростовской области может лишиться своего поста, тем временем в Таганроге испугались возможной вспышки вируса Коксаки, а под Аксаем нашли место жертвоприношения с окровавленными головами коров.

Ещё одна отставка?

Портал 1рнд сообщил, что ещё один министр в правительстве Ростовской области может потерять свой пост с приходом врио губернатора Юрия Слюсаря. Речь идёт о главе Минфина региона Лилии Федотовой. Свой пост она занимала больше 13 лет.

По данным СМИ, с Федотовой продлили контракт на следующий год, чтобы она подготовила бюджет области и отдала его на утверждение Заксобранию региона. Затем она передаст дела преемнику, которого выберет Юрий Слюсарь.

При этом ранее в пресс-службе правительства заявили, что все министры, кроме уже экс-главы МинЖКХ Сергея Сизикова, останутся на своих постах до выборов губернатора в сентябре 2025 года.

Лилия ФедотоваЛилия Федотова
Лилия Федотова. Фото: donland.ru
Стало известно, когда глава Минфина Ростовской области покинет пост
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Вирус в детсадах?

Ростовские СМИ сообщили о возможной вспышке вируса Коксаки в регионе. Инфекцию якобы нашли у воспитанников детских садов в Таганроге.

Роспотребнадзор Ростовской области опроверг эту информацию. В надзорном ведомстве заявили, что в Таганроге не регистрировали заболевших вирусом Коксаки, не подтверждались случаи заболевания и в детских учреждениях.

Основные симптомы инфекции — сыпь на теле, конъюнктивит, стоматит, диарея и поражение верхних дыхательных путей. В подавляющем большинстве случаев вирусом заболевают туристы в Турции и других странах, затем они привозят инфекцию на родину.

Роспотребнадзор опроверг вспышку вируса Коксаки в детсадах Таганрога
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Место жертвоприношения

Житель Аксая обнаружил на кладбище в центре города круг, выложенный целыми головами и черепами коров. Он насчитал по меньшей мере пять коровьих голов и черепов. Рядом лежали кости животных. Местный житель предположил, что там проводили обряд. Кроме того, по словам очевидца, на месте возможного жертвоприношения также лежали задушенные собака и кот.

На кадрах, опубликованных 1рнд видно, что некоторые черепа полностью очищены и на них нет ни капли крови, на других же остались куски плоти, а одна голова коровы абсолютно целая.

Мужчина рассказал, что кладбище находится рядом с многоэтажными домами, предприятиями и рынком. Территорию нельзя назвать заброшенной. Но неизвестные всё же смогли совершить столь ужасающий поступок.

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