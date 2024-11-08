В Ростовской области напуганы вирусом Коксаки и нашли место жертвоприношения

Posted 8 ноября, 16:05
Published 8 ноября, 16:05
Modified 8 ноября, 16:07
Updated 8 ноября, 16:07
Портал 1рнд сообщил, что ещё один министр в правительстве Ростовской области может потерять свой пост с приходом врио губернатора Юрия Слюсаря. Речь идёт о главе Минфина региона Лилии Федотовой. Свой пост она занимала больше 13 лет.
По данным СМИ, с Федотовой продлили контракт на следующий год, чтобы она подготовила бюджет области и отдала его на утверждение Заксобранию региона. Затем она передаст дела преемнику, которого выберет Юрий Слюсарь.
При этом ранее в пресс-службе правительства заявили, что все министры, кроме уже экс-главы МинЖКХ Сергея Сизикова, останутся на своих постах до выборов губернатора в сентябре 2025 года.
Ростовские СМИ сообщили о возможной вспышке вируса Коксаки в регионе. Инфекцию якобы нашли у воспитанников детских садов в Таганроге.
Роспотребнадзор Ростовской области опроверг эту информацию. В надзорном ведомстве заявили, что в Таганроге не регистрировали заболевших вирусом Коксаки, не подтверждались случаи заболевания и в детских учреждениях.
Основные симптомы инфекции — сыпь на теле, конъюнктивит, стоматит, диарея и поражение верхних дыхательных путей. В подавляющем большинстве случаев вирусом заболевают туристы в Турции и других странах, затем они привозят инфекцию на родину.
Житель Аксая обнаружил на кладбище в центре города круг, выложенный целыми головами и черепами коров. Он насчитал по меньшей мере пять коровьих голов и черепов. Рядом лежали кости животных. Местный житель предположил, что там проводили обряд. Кроме того, по словам очевидца, на месте возможного жертвоприношения также лежали задушенные собака и кот.
На кадрах, опубликованных 1рнд видно, что некоторые черепа полностью очищены и на них нет ни капли крови, на других же остались куски плоти, а одна голова коровы абсолютно целая.
Мужчина рассказал, что кладбище находится рядом с многоэтажными домами, предприятиями и рынком. Территорию нельзя назвать заброшенной. Но неизвестные всё же смогли совершить столь ужасающий поступок.