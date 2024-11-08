В Ростовской области напуганы вирусом Коксаки и нашли место жертвоприношения

Житель Аксая обнаружил на кладбище в центре города круг, выложенный целыми головами и черепами коров. Он насчитал по меньшей мере пять коровьих голов и черепов. Рядом лежали кости животных. Местный житель предположил, что там проводили обряд. Кроме того, по словам очевидца, на месте возможного жертвоприношения также лежали задушенные собака и кот.