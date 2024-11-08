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Posted 8 ноября, 13:42

Published 8 ноября, 13:42

Modified 8 ноября, 13:44

Updated 8 ноября, 13:44

В Ростовской области зимой станет ещё больше коммунальных аварий. В чём причина?

В Ростовской области зимой станет ещё больше коммунальных аварий. В чём причина?

8 ноября 2024, 13:42
Фото: 1MI. В Ростовской области зимой станет ещё больше коммунальных аварий. В чём причина?

В Ростовской области зимой станет ещё больше коммунальных аварий

Износ тепловых сетей в городах Ростовской области составляет 70-80%, пишет Donnews.

По всей видимости этот отопительный сезон не обойдётся без большого числа коммунальных аварий. Они связаны с износом тепловых сетей в Ростовской области. В общем по региону износ составляет 66,1%. В городах показатель достигает 80%. Например, в Ростове реконструкция нужна 77,6% теплосетей, в Новочеркасске — 65,59%, в Азове — 78,83%.

«Так что аварии и приостановки подачи тепла будут продолжаться, что в отопительный сезон недопустимо», — прокомментировал руководитель направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Игорь Колесников.

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Только сегодня из-за крупной коммунальной аварии без отопления остались больше двух десятков многоэтажных домов в Ростове.

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