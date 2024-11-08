В Ростовской области зимой станет ещё больше коммунальных аварий. В чём причина?

По всей видимости этот отопительный сезон не обойдётся без большого числа коммунальных аварий. Они связаны с износом тепловых сетей в Ростовской области. В общем по региону износ составляет 66,1%. В городах показатель достигает 80%. Например, в Ростове реконструкция нужна 77,6% теплосетей, в Новочеркасске — 65,59%, в Азове — 78,83%.