В Ростовской области зимой станет ещё больше коммунальных аварий. В чём причина?

Posted 8 ноября, 13:42
Published 8 ноября, 13:42
Modified 8 ноября, 13:44
Updated 8 ноября, 13:44
По всей видимости этот отопительный сезон не обойдётся без большого числа коммунальных аварий. Они связаны с износом тепловых сетей в Ростовской области. В общем по региону износ составляет 66,1%. В городах показатель достигает 80%. Например, в Ростове реконструкция нужна 77,6% теплосетей, в Новочеркасске — 65,59%, в Азове — 78,83%.
«Так что аварии и приостановки подачи тепла будут продолжаться, что в отопительный сезон недопустимо», — прокомментировал руководитель направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Игорь Колесников.
Только сегодня из-за крупной коммунальной аварии без отопления остались больше двух десятков многоэтажных домов в Ростове.