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Posted 8 ноября, 09:21

Published 8 ноября, 09:21

Modified 8 ноября, 09:23

Updated 8 ноября, 09:23

Житель Таганрога сделал дома нелегальный цех для хранения трех тонн рыбы

Житель Таганрога узнал, что рыба в его доме стоит больше миллиона рублей

8 ноября 2024, 09:21
Фото: t.me/utposkfo. Житель Таганрога сделал дома нелегальный цех для хранения трех тонн рыбы

Житель Таганрога устроил дома нелегальный цех для хранения трех тонн рыбы

В Таганроге транспортная полиция обнаружила дома у местного жителя около трех тонн свежей и замороженной рыбы, информирует УТ МВД России по СКФО.

58-летний житель Таганрога сделал из своей квартиры импровизированный цех по производству и хранению рыбы. Злоумышленник по-разному перерабатывал ее: морозил, вялил, солил и коптил, таким образом готовя рыбу на продажу. У мужчины нашли леща, рыбца, язь, тарани и судака, при этом вся эта продукция была без маркировок, подтверждающих легальность ее происхождения. Сумма ущерба его действий составила свыше 1,2 миллиона рублей.

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Фото: t.me/utposkfo

Таганрогский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по части 3 статьи 171.1 УК РФ. Фигурант может получить до трех лет лишения свободы.

До этого стало известно, что в Азовском море могут ввести запрет на вылов рыбы. Численность ее некоторых видов начала активно сокращаться из-за повышения уровня солености водоема.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Таганрог#Преступление#Рыба#Продажа#Уголовное дело#Транспортная полиция#Хранение
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