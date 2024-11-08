Житель Таганрога узнал, что рыба в его доме стоит больше миллиона рублей

58-летний житель Таганрога сделал из своей квартиры импровизированный цех по производству и хранению рыбы. Злоумышленник по-разному перерабатывал ее: морозил, вялил, солил и коптил, таким образом готовя рыбу на продажу. У мужчины нашли леща, рыбца, язь, тарани и судака, при этом вся эта продукция была без маркировок, подтверждающих легальность ее происхождения. Сумма ущерба его действий составила свыше 1,2 миллиона рублей.