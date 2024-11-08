Житель Таганрога узнал, что рыба в его доме стоит больше миллиона рублей

Posted 8 ноября, 09:21
Published 8 ноября, 09:21
Modified 8 ноября, 09:23
Updated 8 ноября, 09:23
58-летний житель Таганрога сделал из своей квартиры импровизированный цех по производству и хранению рыбы. Злоумышленник по-разному перерабатывал ее: морозил, вялил, солил и коптил, таким образом готовя рыбу на продажу. У мужчины нашли леща, рыбца, язь, тарани и судака, при этом вся эта продукция была без маркировок, подтверждающих легальность ее происхождения. Сумма ущерба его действий составила свыше 1,2 миллиона рублей.
Таганрогский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по части 3 статьи 171.1 УК РФ. Фигурант может получить до трех лет лишения свободы.
До этого стало известно, что в Азовском море могут ввести запрет на вылов рыбы. Численность ее некоторых видов начала активно сокращаться из-за повышения уровня солености водоема.