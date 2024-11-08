Жениха из «Давай поженимся» из Ростова осудили за похищение и убийство человека

Posted 8 ноября, 16:10
Published 8 ноября, 16:10
Modified 8 ноября, 17:11
Updated 8 ноября, 17:11
Трагедия произошла 9 августа 2014 года. Уроженец Ростовской области и его знакомый были в Краснодоне. Они решили уточнить путь у двух проходящих мимо мужчин. Ростовчанин и его приятель сразу приметили у собеседников материальные ценности. Угрожая оружием, они насильно посадили мужчин в авто и вывезли в лесополосу. Там одного из похищенных убили.
Десять лет назад преступников задержать не удалось, они успели скрыться в Ростовской области. Местный житель даже успел за эти годы поучаствовать в телевизионном проекте «Давай поженимся» в роли жениха. К делу вернулись лишь в 2022 году, заново изучили улики и показания свидетелей. Одного из убийц задержали в Батайске и затем этапировали в Луганск.
Суд признал уроженца Ростовской области виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Также он выплатит шесть миллионов рублей компенсации морального вреда родственникам убитого.