Жениха из «Давай поженимся» из Ростова осудили за похищение и убийство человека

Десять лет назад преступников задержать не удалось, они успели скрыться в Ростовской области. Местный житель даже успел за эти годы поучаствовать в телевизионном проекте «Давай поженимся» в роли жениха. К делу вернулись лишь в 2022 году, заново изучили улики и показания свидетелей. Одного из убийц задержали в Батайске и затем этапировали в Луганск.