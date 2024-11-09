Бензин в Ростовской области подорожал выше 77 рублей

По сравнению с предыдущей неделей средняя стоимость бензина выросла на восемь копеек в донском регионе — с 60,32 рубля до 60,4. Бензин марки АИ-92 обходится теперь в 54,08 рубля вместо 54 ровно, АИ-95 — в 60,46 (было — 60,39 рубля), АИ-98 — в 77,17 рубля (было — 77,09). Дизельное топливо продают по 63,58 рубля, хотя неделю назад его цена составляла 63,41 рубля (на 17 копеек меньше).