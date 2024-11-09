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Posted 9 ноября, 06:16

Published 9 ноября, 06:16

Modified 9 ноября, 06:35

Updated 9 ноября, 06:35

Бензин в Ростовской области подорожал до 77 рублей

Бензин в Ростовской области подорожал выше 77 рублей

9 ноября 2024, 06:16
Фото: 1MI. Бензин в Ростовской области подорожал до 77 рублей
В Ростовской области безостановочно повышают цены на бензин. За неделю с 29 октября по 5 ноября, стоимость нефтепродуктов подскочила еще на десяток копеек, сообщает Росстат.

По сравнению с предыдущей неделей средняя стоимость бензина выросла на восемь копеек в донском регионе — с 60,32 рубля до 60,4. Бензин марки АИ-92 обходится теперь в 54,08 рубля вместо 54 ровно, АИ-95 — в 60,46 (было — 60,39 рубля), АИ-98 — в 77,17 рубля (было — 77,09). Дизельное топливо продают по 63,58 рубля, хотя неделю назад его цена составляла 63,41 рубля (на 17 копеек меньше).

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Несмотря на постоянный рост стоимости, Ростовская область занимает далеко не первое место в ЮФО по дороговизне нефтепродуктов. Лидирующее место досталось Республике Крым, Адыгее и Севастополю. Там цены на бензин марки АИ-98 превышают 80 рублей (в Крыму — 88,54 рубля), АИ-95 достигает 68 рублей, а АИ-92 продают от 54,56 рубля за литр (в Крыму — почти 58).

По средней стоимости бензина в Южном федеральном округе после Крыма (71,19 рубля) идет Севастополь (66,17) и Адыгея (66,15). На четвертом месте — Краснодарский край (60,85 рубля), за ним — Ростовская (60,4 рубля) и Астраханская область (59,73). Две последние позиции достались Республике Калмыкии (59,53 рубля) и Волгоградской области (59,07 рубля).

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