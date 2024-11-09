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Posted 9 ноября, 16:31

Published 9 ноября, 16:31

Modified 9 ноября, 16:31

Updated 9 ноября, 16:31

Министр по вопросам безопасности и борьбе с коррупцией в Ростовской области Олег Жеухин может уйти в отставку

Боролся с коррупций: назван пятый кандидат на увольнение из донского правительства

9 ноября 2024, 16:31
Фото: Правительство Ростовской области. Министр по вопросам безопасности и борьбе с коррупцией в Ростовской области Олег Жеухин может уйти в отставку

Министр по борьбе с коррупцией может покинуть свой пост в Ростовской области

Министр по вопросам безопасности и борьбе с коррупцией в Ростовской области Олег Жеухин может уйти в отставку, пишет портал 1рнд со ссылкой на свои источники.

Причиной отставки Жеухина называют специфический круг вопросов, за которые он отвечает. Министр не только главный борец с коррупцией во власти, но и ответственный за безопасность — от сохранения гостайны до пропускного режима в правительстве региона. Он же отвечал за безопасность экс-губернатора Василия Голубева во время его командировок и выездов.

Новым министром по вопросам безопасности и борьбе с коррупцией навряд ли станет уроженец Ростовской области. Сам Олег Жеухин тоже не местный. В регион он прибыл из Москвы.

Официально о его увольнении пока не сообщалось.

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С назначением врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря свой пост пока потерял один министр — глава МинЖКХ Сергей Сизиков. СМИ и политологи утверждают, что следующие кандидаты на увольнение это министр финансов Лилия Федотова, министр экономического развития Максим Папушенко и министр транспорта Виталий Кушнарёв.

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