Боролся с коррупций: назван пятый кандидат на увольнение из донского правительства

Posted 9 ноября, 16:31
Published 9 ноября, 16:31
Modified 9 ноября, 16:31
Updated 9 ноября, 16:31
Причиной отставки Жеухина называют специфический круг вопросов, за которые он отвечает. Министр не только главный борец с коррупцией во власти, но и ответственный за безопасность — от сохранения гостайны до пропускного режима в правительстве региона. Он же отвечал за безопасность экс-губернатора Василия Голубева во время его командировок и выездов.
Новым министром по вопросам безопасности и борьбе с коррупцией навряд ли станет уроженец Ростовской области. Сам Олег Жеухин тоже не местный. В регион он прибыл из Москвы.
Официально о его увольнении пока не сообщалось.
С назначением врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря свой пост пока потерял один министр — глава МинЖКХ Сергей Сизиков. СМИ и политологи утверждают, что следующие кандидаты на увольнение это министр финансов Лилия Федотова, министр экономического развития Максим Папушенко и министр транспорта Виталий Кушнарёв.