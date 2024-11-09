Боролся с коррупций: назван пятый кандидат на увольнение из донского правительства

Причиной отставки Жеухина называют специфический круг вопросов, за которые он отвечает. Министр не только главный борец с коррупцией во власти, но и ответственный за безопасность — от сохранения гостайны до пропускного режима в правительстве региона. Он же отвечал за безопасность экс-губернатора Василия Голубева во время его командировок и выездов.