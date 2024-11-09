«Будет ли амнистия?»: ростовчане просят врио губернатора разблокировать их в соцсетях

Posted 9 ноября, 08:10
Published 9 ноября, 08:10
Modified 9 ноября, 08:12
Updated 9 ноября, 08:12
Накануне вечером Юрий Слюсарь опубликовал свой первый пост в Telegram-канале. Он перешёл к нему от экс-губернатора Василия Голубева. Решение не заводить новый канал объяснили тем, что на бывшего главу региона уже подписаны десятки тысяч человек.
В своём первом обращении в соцсетях Слюсарь попросил жителей региона рассказать об основных проблемах в регионе.
Одновременно в канале у правительства Ростовской области люди попросили врио губернатора разблокировать их в своём Telegram-канале. Они объяснили, что попали в чёрный список ещё при Голубеве и теперь оторваны от общения с властью.
«Как быть с теми, кто в чёрном списке? Будет ли амнистия? Много неудобных вопросов задавали»,
«Верните заблокированных людей в обсуждения теперь уже в Telegram-канал к Юрию Слюсарю»,
«В основном канале очень много людей заблокировали. Нет возможности писать вопросы, комментарии, давать обратную связь, как просит Юрий Борисович», — пишут жители.
Возможна ли «амнистия», власти пока не сообщали. В чёрный список добавляли также ботов и призывавших к насилию или нарушению закона пользователей Telegram.
Ранее стало известно, кого из министров Юрий Слюсарь оставит в правительстве Ростовской области.