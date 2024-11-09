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Posted 9 ноября, 08:10

Published 9 ноября, 08:10

Modified 9 ноября, 08:12

Updated 9 ноября, 08:12

Экс-глава Ростовской области Василий Голубев передал свой Telegram-канал врио губернатора Юрию Слюсарю

«Будет ли амнистия?»: ростовчане просят врио губернатора разблокировать их в соцсетях

9 ноября 2024, 08:10
Фото: Правительство Ростовской области. Экс-глава Ростовской области Василий Голубев передал свой Telegram-канал врио губернатора Юрию Слюсарю

Жители Ростовской области просят врио губернатора разблокировать их в соцсетях

Экс-глава Ростовской области Василий Голубев передал свой Telegram-канал врио губернатора Юрию Слюсарю, жители региона уже успели написать ему свои жалобы.

Накануне вечером Юрий Слюсарь опубликовал свой первый пост в Telegram-канале. Он перешёл к нему от экс-губернатора Василия Голубева. Решение не заводить новый канал объяснили тем, что на бывшего главу региона уже подписаны десятки тысяч человек.

Василий Голубев отдал свой telegram-канал врио главы Ростовской области
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В своём первом обращении в соцсетях Слюсарь попросил жителей региона рассказать об основных проблемах в регионе.

Одновременно в канале у правительства Ростовской области люди попросили врио губернатора разблокировать их в своём Telegram-канале. Они объяснили, что попали в чёрный список ещё при Голубеве и теперь оторваны от общения с властью.

«Как быть с теми, кто в чёрном списке? Будет ли амнистия? Много неудобных вопросов задавали»,
«Верните заблокированных людей в обсуждения теперь уже в Telegram-канал к Юрию Слюсарю»,
«В основном канале очень много людей заблокировали. Нет возможности писать вопросы, комментарии, давать обратную связь, как просит Юрий Борисович», — пишут жители.

Возможна ли «амнистия», власти пока не сообщали. В чёрный список добавляли также ботов и призывавших к насилию или нарушению закона пользователей Telegram.

Ранее стало известно, кого из министров Юрий Слюсарь оставит в правительстве Ростовской области.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня
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