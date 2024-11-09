Четыре девушки попали в ДТП на машине каршеринга в Ростовской области

Posted 9 ноября, 09:20
Published 9 ноября, 09:20
Modified 9 ноября, 09:20
Updated 9 ноября, 09:20
Авария произошла утром 9 ноября. Четыре девушки арендовали машину и отправились по М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону. Автомобиль потерял управление. Сначала машина зацепила отбойник, после чего врезалась в столб.
На кадрах с места ДТП видно, что легковушка практически превратилась в груду металла. От удара сам столб едва не упал.
По словам очевидцев, девушки остались живы, но получили травмы.
В Госавтоинспекции Ростовской области подробностями расследования происшествия не делились.