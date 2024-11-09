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Posted 9 ноября, 09:20

Published 9 ноября, 09:20

Modified 9 ноября, 09:20

Updated 9 ноября, 09:20

Легковушка каршеринга слетела с трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Четыре девушки попали в ДТП на машине каршеринга в Ростовской области

9 ноября 2024, 09:20
Фото: для иллюстрации. 1MI. Легковушка каршеринга слетела с трассы М-4 «Дон» в Ростовской области
Легковушка каршеринга слетела с трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, кадрами с места событий делится сообщество ВКонтакте «Ростов Главный».

Авария произошла утром 9 ноября. Четыре девушки арендовали машину и отправились по М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону. Автомобиль потерял управление. Сначала машина зацепила отбойник, после чего врезалась в столб.

На кадрах с места ДТП видно, что легковушка практически превратилась в груду металла. От удара сам столб едва не упал.

Кадры с места ДТП на М-4 в Ростовской областиКадры с места ДТП на М-4 в Ростовской области
Кадры с места ДТП на М-4 в Ростовской области. Фото: Сообщество ВКонтакте «Ростов Главный»

По словам очевидцев, девушки остались живы, но получили травмы.

В Госавтоинспекции Ростовской области подробностями расследования происшествия не делились.

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Ранее молодая девушка погибла в ДТП на трассе в Ростовской области.

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