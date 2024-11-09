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Posted 9 ноября, 08:46

Published 9 ноября, 08:46

Modified 9 ноября, 15:32

Updated 9 ноября, 15:32

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь

«Дороги, парки и трамваи»: о чём жители попросили врио главы Ростовской области

9 ноября 2024, 08:46
Фото: Правительство Ростовской области. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сделал заявление для жителей

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал свой первый пост в Telegram, в комментариях жители написали о главных проблемах в регионе.

Слюсарь обратился к жителям, отметив, что изучает ситуацию в Ростовской области. В родной регион он вернулся после 30 лет работы в Москве. Он попросил ростовчан рассказать о главных проблемах в области и написать свои предложения.

Пост в Telegram-канале врио главы региона собрал рекордные четыре тысячи комментариев. Помимо пожеланий продуктивной работы, люди писали о наболевших за многие годы проблемах. Их топ возглавили разрушенные дороги.

«Займитесь, пожалуйста, дорогами!»,
«Хочется ровных и безопасных дорог»,
«Дороги сделать и ливнёвки, а то люди каждый год тонут в своих домах», — пишут в комментариях.
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Также жителей по всему региону волнует проблема транспортной доступности. Кто-то жалуется на плохую работу общественного транспорта в своём муниципалитете, кто-то — на отсутствие связи с другими городами или населёнными пунктами. Люди также писали о важности развития трамваев в крупных городах региона.

«Вопрос очень актуальный — межрайонный транспорт»,
«Очень мало общественного транспорта. Из года в год проблема никак не решается абсолютно. Сделайте что-то с этим, пожалуйста», — обращаются жители.

Многие пишут и о плохом вывозе мусора в разных городах региона:

«Было бы славно, если бы были решены вопросы с вывозом мусора»,
«Хутор Марс, Красносулинский район. Мусор вывозили полтора месяца назад».

Жители Ростовской области просят также разобраться с благоустройством. Например, в Миллерово нет парка, а в Шахтах нужен стадион. Жители Гуково пишут о плохом освещении в городе. Ростовчан не устраивает состояние ливнёвой канализации и внешний вид парков.

Много жалоб и на нехватку школ, детских садов, больниц и полицейских участков во всех муниципалитетах области:

«Больниц и врачей вообще не хватает. Про школы молчу. В классах по 30-40 человек, это разве нормально?».

На некоторые из жалоб уже стали отвечать представители администраций муниципалитетов.

Ранее стало известно, кого из министров Слюсарь оставит в правительстве Ростовской области.

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