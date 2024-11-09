«Дороги, парки и трамваи»: о чём жители попросили врио главы Ростовской области

Posted 9 ноября, 08:46
Published 9 ноября, 08:46
Modified 9 ноября, 15:32
Updated 9 ноября, 15:32
Слюсарь обратился к жителям, отметив, что изучает ситуацию в Ростовской области. В родной регион он вернулся после 30 лет работы в Москве. Он попросил ростовчан рассказать о главных проблемах в области и написать свои предложения.
Пост в Telegram-канале врио главы региона собрал рекордные четыре тысячи комментариев. Помимо пожеланий продуктивной работы, люди писали о наболевших за многие годы проблемах. Их топ возглавили разрушенные дороги.
«Займитесь, пожалуйста, дорогами!»,
«Хочется ровных и безопасных дорог»,
«Дороги сделать и ливнёвки, а то люди каждый год тонут в своих домах», — пишут в комментариях.
Также жителей по всему региону волнует проблема транспортной доступности. Кто-то жалуется на плохую работу общественного транспорта в своём муниципалитете, кто-то — на отсутствие связи с другими городами или населёнными пунктами. Люди также писали о важности развития трамваев в крупных городах региона.
«Вопрос очень актуальный — межрайонный транспорт»,
«Очень мало общественного транспорта. Из года в год проблема никак не решается абсолютно. Сделайте что-то с этим, пожалуйста», — обращаются жители.
Многие пишут и о плохом вывозе мусора в разных городах региона:
«Было бы славно, если бы были решены вопросы с вывозом мусора»,
«Хутор Марс, Красносулинский район. Мусор вывозили полтора месяца назад».
Жители Ростовской области просят также разобраться с благоустройством. Например, в Миллерово нет парка, а в Шахтах нужен стадион. Жители Гуково пишут о плохом освещении в городе. Ростовчан не устраивает состояние ливнёвой канализации и внешний вид парков.
Много жалоб и на нехватку школ, детских садов, больниц и полицейских участков во всех муниципалитетах области:
«Больниц и врачей вообще не хватает. Про школы молчу. В классах по 30-40 человек, это разве нормально?».
На некоторые из жалоб уже стали отвечать представители администраций муниципалитетов.
Ранее стало известно, кого из министров Слюсарь оставит в правительстве Ростовской области.